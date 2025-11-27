 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas: mažos taršos zonos didmiesčiuose bus privalomos

2025-11-27 15:55 / šaltinis: BNS
2025-11-27 15:55

Penki didžiausi Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys – privalės nustatyti mažos taršos zonas. 

Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Seimas ketvirtadienį nusprendė, jog daugiau nei 80 tūkst. gyventojų turinčiuose miestuose šios zonos būtų nustatytos privalomai, o mažesniuose miestuose jos nebus privalomos. 

6

Seimas ketvirtadienį nusprendė, jog daugiau nei 80 tūkst. gyventojų turinčiuose miestuose šios zonos būtų nustatytos privalomai, o mažesniuose miestuose jos nebus privalomos.

Parlamentas vienbalsiai – 94 balsais už – priėmė tokias Alternatyviųjų degalų įstatymo pataisas. Jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 15 dienos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Vyriausybė siūlė, kad visos savivaldybės turėtų teisę, bet ne pareigą nustatyti mažos taršos zonas ir numatyti jų naudojimo tvarką.

Pataisomis taip pat siūloma, kad savivaldybės tarybos galėtų nustatyti rinkliavas už taršių transporto priemonių įvažiavimą į šias zonas, jei toks modelis būtų pasirinktas. Be to, vairuotojams grėstų baudos už pažeidimus, pavyzdžiui, draudimo įvažiuoti į zoną nepaisymą: už pirmą pažeidimą – nuo 40 iki 80 eurų, už pakartotinį – nuo 80 iki 200 eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Transportas BNS Foto
Įvažiavimą į miestų centrą apmokestins dar šiemet? Keičia įstatymą, grės ir baudos (25)

