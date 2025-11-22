Sandoris žlugo: pirkėjas grąžino automobilį, bet 1 000 eurų avanso neatgavo – štai kuo viskas baigėsi

Nors šalys iš pradžių sutarė dėl „Subaru Forester“ pirkimo, sandoris žlugo, o ginču tapo 1 tūkst. eurų avanso dalis, kurios pardavėja nebenorėjo grąžinti.
Teismas konstatavo, kad abi pusės elgėsi neapdairiai, tačiau pirkėjas turi teisę atgauti bent dalį avansu sumokėtos pinigų sumos.
Sandoris sudarytas, bet nepatvirtintas
Bylos duomenimis, rugpjūčio 6-ąją šalys susitarė dėl transporto priemonės pirkimo. Pirkėjas sutiko mokėti 10 800 eurų, o tą pačią dieną perdavė 2 300 eurų grynaisiais bei 1 700 eurų bankiniu pavedimu.
Sutartis buvo pasirašyta pagal „Regitra“ rekomenduojamą formą, tačiau bandant ją deklaruoti paaiškėjo, kad automobilis priklausė atsakovės velioniui vyrui. Transporto priemonė neturėjo SDK kodo.
Vis dėlto, pirkėjas automobiliu nuvažiavo namo, tikėdamasis, kad pardavėja sutvarkys dokumentus.
Tačiau kitą dieną išsamiau apžiūrėjęs transporto priemonę nusprendė jos nepirkti – automobilis, pasak jo, buvo nestabilus, nekomfortiškas ir turėjo nepaminėtų trūkumų. Pirkėjas pranešė apie sprendimą atsakovei ir automobilį grąžino.
Atgavo tik dalį avanso
Grąžinus automobilį, pardavėja pirkėjui perdavė 2 300 eurų grynaisiais ir žadėjo pervesti likusius 1 700 eurų. Tą pačią savaitę ji pervedė tik 700 eurų, o 1 000 eurų sumos grąžinti atsisakė.
Pirkėjas teigė, kad šalys faktiškai susitarė nutraukti sandorį – pardavėja priėmė automobilį atgal ir grąžino didžiąją dalį pinigų. Jo teigimu, 1 tūkst. eurų ji pasiliko sau nepagrįstai, todėl šią sumą prašė priteisti teismo keliu.
Pardavėja su ieškiniu nesutiko. Ji tvirtino, kad pirkėjas sandorį nutraukė vienašališkai ir nepagrįstai, o 1 tūkst. eurų esą jai liko kaip garantija už sutarties nevykdymą.
Be to, pasak jos, pirkėjas automobiliu naudojosi net dvi dienas ir juo nuvažiavo apie 800 kilometrų atstumą.
Pripažino abiejų šalių klaidas
Teismas nustatė, kad sandoris iš esmės neįvyko dėl abiejų šalių neatsakingo elgesio: pardavėja neatskleidė svarbios informacijos apie automobilio nuosavybės dokumentus, o pirkėjas skubiai sumokėjo avansą ir pasiėmė automobilį prieš įsitikinant dokumentų tvarka.
Be to, byloje pateiktas pardavėjos raštelis, kuriame nurodyta, kad avansas grąžinamas „neįvykus sandoriui“, patvirtino, kad abi šalys laikė sandorį žlugusiu.
Įvertinęs visas aplinkybes, teismas nusprendė, kad pirkėjas turi teisę susigrąžinti ne visą, o tik dalį iš sumokėtos 1 tūkst. eurų sumos. Šiuo konkrečiu atveju – 500 eurų. Pardavėjos argumentai, kad pinigai liko kaip „garantija“, teismo neįtikino.
Teismas taip pat priteisė pirkėjui 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (500 eurų) nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo.
Kadangi ieškinys patenkintas tik iš dalies, šalims paskirstytos ir bylinėjimosi išlaidos. Pardavėja iš pirkėjo gaus 238 euro.
Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
