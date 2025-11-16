Agnė įrodė paslėptą automobilio defektą – „Nissan“ sugedo grįžtant namo: „Pasigirdo įtartinas garsas“

Teismas patvirtino, kad mašina buvo parduota su esminiais trūkumais, apie kuriuos pirkėjai nebuvo tinkamai pranešta.
Moteris pasakojo, kad tik įsigytas „Nissan“ automobilis sugedo bandant sugrįžti namo. „Pasigirdo įtartinas garsas“, – teisme prisiminė moteris.
Sumažino kainą, bet pasakė ne viską
Agnė, apsisprendusi įsigyti 2010 metų „Nissan Qashqai“, už automobilį sumokėjo 4 300 eurų. Skelbime buvo pabrėžti privalumai, o iš trūkumų paminėta tik tiek, kad kartais sustojant mašina užgesta ir tuoj pat be vargo vėl užsiveda.
Bandomąjį važiavimą atliko pirkėjos sutuoktinis, važiuojant trumpą atkarpą automobilis negeso, tad po derybų kaina buvo sumažinta nuo 4 700 iki 4 300 eurų. Sutartyje jokių defektų nurodyta nebuvo.
Tačiau kelionė namo greitai viską iškėlė į dienos šviesą. Automobilis ėmė gesti, pasigirdo įtartinas garsas.
Atlikus diagnostiką automobilių servise paaiškėjo rimtos problemos – automatinės pavarų dėžės alyvos slėgio nepakankamumas ir kiti trūkumai.
Specialistai nurodė, kad remontas kainuotų nuo 3 tūkst. iki 4,2 tūkst. eurų. Agnė teigė, jog apie tokius gedimus perkant automobilį ji nebuvo informuota, todėl nedelsdama paprašė nutraukti sandorį ir grąžinti pinigus, o automobilį – pasiimti. Bet pardavėjas nesutiko.
Ieškinyje Agnė prašė nutraukti sutartį, grąžinti 4 300 eurų, priteisti 1 573 eurus nuostolių (diagnostika, konsultacijos, registracijos ir kitos būtinos išlaidos) ir bylinėjimosi išlaidas.
Pardavėjas nesutiko su ieškiniu
Automobilio pardavėjas su ieškiniu nesutiko. Jis tvirtino skelbime aiškiai nurodęs defektą – kartais sustojant variklis užgesta, tačiau vėl lengvai užsiveda.
Pasak pardavėjos, tai naudotas, 14 metų eksploatuotas, 214 tūkst. km nuvažiavęs automobilis, todėl pirkėja negalėjo tikėtis naujam automobiliui prilygstančios būklės.
Be to, pirkėja atliko bandomąjį važiavimą, prieš pirkdama automobilį jo nenuvežė į nepriklausomą patikrą ir, pardavėjo vertinimu, prisiėmė dalį rizikos.
Pardavėjas tikino, kad vos įsigijus šią mašiną, gedimo priežasties servisuose nustatyti nepavyko – įvairūs meistrai problemą bandė šalinti, bet konkrečios gedimo kilmės nenurodė. Esą todėl pardavėja nežinojo, jog užgesimas sietinas su pavarų dėže.
Teismas: defektai – esminiai
Teismas įvertino skelbimo turinį, šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus ir serviso dokumentus. Nors skelbime minėta, kad „kartais sustojant mašina užgęsta“, tačiau paaiškėjo, kad transporto priemonė turėjo ir daugiau defektų.
Šie esminiai trūkumai nebuvo atskleisti nei skelbime, nei pasirašant sutartį, o jų pašalinimo kaina – ekonomiškai neproporcinga automobilio vertei.
Teisėja konstatavo, kad pagal Civilinio kodekso taisykles pardavėjas atsako už paslėptus trūkumus, buvusius perdavimo metu ir trukdančius daiktą naudoti pagal paskirtį.
Vien tik bendras paminėjimas apie „kartais užgęstančią“ mašiną nepaneigia pareigos atskleisti reikšmingus, naudoto daikto vertę ir saugų eksploatavimą lemiančius defektus. Šiuo atveju nustatytų trūkumų visuma laikytina esminiu sutarties pažeidimu.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Agnės ieškinį tenkino visiškai. Sutartis buvo nutraukta. Agnei iš pardavėjo priteista 4 300 eurų už automobilį bei kiti nuostoliai. Transporto priemonė grąžinta pardavėjui.
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.
