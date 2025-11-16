Teismas panaikino Švenčionienei skirtą 500 eurų baudą

Lapkričio 5 dieną teismas nesulaukė visų trijų kaltinamųjų veikimo prieš Lietuvą byloje – advokatai pranešė, kad dėl ligos į posėdį neatvyko Valerijus Ivanovas, E. Švenčionienė. Tuo metu kaltinamasis Kazimieras Juraitis pranešė, kad į teismą negali atvykti dėl automobilio gedimo.
V. Ivanovo advokatas pateikė reikiamus medicininius dokumentus, E. Švenčionienės advokatė Svetlana Naidenko tikino, kad jos klientė taip pat susirgo, o visus tai pagrindžiančius dokumentus pateiks vėliau.
Teisėjas M. Povilanskas pastebėjo, kad E. Švenčionienė dalyvauja kitose savo bylose, tačiau kai vyksta byla Vilniaus apygardos teisme, ji serga. Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėja baudžiamąją bylą, kurioje dėl pasisakymo apie Medininkų tragediją kaltinimai pareikšti E. Švenčionienei. Spalio pabaigoje vykusiame posėdyje kaltinamoji dalyvavo.
M. Povilanskas E. Švenčionienei skyrė 500 eurų baudą, o K. Juraitį į kitą posėdį lapkričio 25 dieną nusprendė atvesdinti.
Ši byla teismui buvo perduota dar 2023 m. gruodį, tačiau per dvejus metus nepavyko jos išnagrinėti ir paskelbti nuosprendžio. Paskutinį kartą posėdis byloje buvo surengtas rugsėjo mėnesį.
Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė Eltą informavo, kad E. Švenčionienės gynėja apskundė teismo nutartį skirti baudą klientei.
„Teismui taip pat buvo pateikti medicininiai dokumentai. Lapkričio 11 d. teismas tenkino advokatės skundą ir E. Švenčionienei paskirtą 500 eurų dydžio baudą panaikino“, – Eltą informavo L. Nemeikaitė.
Kaltinimai dėl veikimo prieš Lietuvą
Šioje byloje kaltinimai pareikšti ir likviduotos asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ nariams E. Švenčionienei, K. Juraičiui ir buvusio prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderiui V. Ivanovui.
Prokuroras Redas Savickas, anksčiau teisme paskelbęs kaltinamąjį aktą, nurodė, kad E. Švenčionienė ir K. Juraitis kaltinami tuo, kad veikdami bendrininkų grupėje padėjo Rusijos ir Baltarusijos organizacijoms veikti prieš Lietuvą. E. Švenčionienė ir K. Juraitis 2022 m. vyko į Baltarusiją, dalyvavo Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidos laidose, viešai palaikė autoritarinių valstybių politiką, neigė Lietuvos Seimo legitimumą.
Anot prokuroro, E. Švenčionienė, kaip asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ atstovė, ir K. Juraitis dalyvavo įvairiuose Baltarusijos ir Rusijos institucijų organizuotose forumuose.
E. Švenčionienė ir K. Juraitis kaltinimų dėl veikimo prieš Lietuvą sulaukė ir dėl to, kad išreiškė paramą 2022 m. Baltarusijoje vykusiam referendumui, kuriame esą buvo pritarta prezidentui taikomo dviejų kadencijų limito panaikinimui bei posovietinio Baltarusijos branduolinio neutralumo statuso panaikinimui.
Buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis Valerijus Ivanovas, laidoje kalbėjo apie tai, kad esą 1991 m. Sausio 13-ąją į Lietuvos piliečius šaudyti ir juos sužeisti galėjo nebūtinai SSRS kariškiai. Šis kaltinamasis taip pat trečiadienį neatvyko į teismą, pranešta, kad jis sunkiai susirgo. Šio kaltinamojo advokatas pateikė ligą pagrindžiančius dokumentus.
