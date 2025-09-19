Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė sureagavo į Rusijos naikintuvus Estijos oro erdvėje

2025-09-19 19:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 19:36

Trims Rusijos naikintuvams penktadienį kirtus Estijos oro erdvę, paskirtoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigia – šis incidentas yra dar vienas įrodymas, jog poreikis „Eastern Sentry“ misijai rytiniame NATO flange buvo seniai pribrendęs.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

7

„Trys rusų naikintuvai virš Talino yra dar vienas rimtas įrodymas, kad „Eastern Sentry“ jau seniai pribrendęs“, – socialiniame tinkle „X“ skelbė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, Rusija bando NATO sieną Šiaurės Rytuose ne be priežasties.

„Turime parodyti rimtus ketinimus“, – rašė ji.

Ministrė taip pat pažymėjo, kad Turkija parodė tinkamą pavyzdį 2015 metais, kai Ankara nusprendė numušti šalies oro erdvę pažeidusį Rusijos karinį bombonešį „SU-24“.

„Turkija prieš 10 metų parodė pavyzdį. Šiek tiek peno apmąstymams“, – akcentavo D. Šakalienė.

Budrys: tai nėra atsitiktinumai 

Savo ruožtu paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tvirtina, kad Rusija tiesiogiai kelia grėsmę euroatlantiniam saugumui ir bando NATO ribas.

„Šios provokacijos didės tol, kol Aljansas visiškai nepavers Baltijos oro policijos į Baltijos oro gynybą, kol rotaciniai oro gynybos modeliai netaps realybe ir kol „Eastern Sentry“ neveiks 24/7 režimu“, – socialiniame tinkle „X“ rašė K. Budrys.

„Tai nėra atsitiktinumai. Aljansas yra išbandomas karine prasme. Privalome paaštrinti NATO laikyseną iki tokio lygio, kad niekas nedrįstų bandyti mūsų atgrasymo“, – tvirtino jis pridurdamas, kad Lietuva solidarizuojasi su Estija.

Kaip jau buvo skelbta, trys Rusijos naikintuvai „MiG-31“ penktadienį virš Suomijos įlankos pažeidė NATO narės Estijos oro erdvę ir ten išbuvo 12 minučių.

NATO savo ruožtu pakėlė savo orlaivius, jog perimtų Estijos oro erdvę pažeidusius Rusijos lėktuvus, ir apkaltino Maskvą neapgalvotu elgesiu.

ELTA primena, kad po praeitą savaitę fiksuoto Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę, NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą.

Teigta, kad šioje misijoje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.

Aljanso vadovas Markas Rutte pažymėjo, kad pastiprinimas apims labiau tradicinius karinius pajėgumus ir elementus, skirtus spręsti iššūkius, susijusių su bepiločiais orlaiviais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

