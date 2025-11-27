 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė su Nausėda aptars pastarųjų dienų aktualijas

2025-11-27 06:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 06:05

Ketvirtadienį premjerė Inga Ruginienė susitiks su šalies prezidentu Gitanu Nausėda aptarti pastarųjų dienų aktualijų. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Ketvirtadienį premjerė Inga Ruginienė susitiks su šalies prezidentu Gitanu Nausėda aptarti pastarųjų dienų aktualijų. 

0

„Eilinis darbinis premjerės ir prezidento susitikimas, kuriame bus aptartos aktualijos“, – Eltai sakė Vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. 

ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo. 

Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.

Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.

Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu. 

