  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Remigijus Žemaitaitis: po prezidento sprendimo koalicijos sutartis nutrūksta

2025-09-15 10:49 / šaltinis: BNS
2025-09-15 10:49

Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ teiktus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ teiktus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia.

4

„Taip, automatiškai sutartis nutrūksta suėjus terminui, kada turi būti suformuota Vyriausybė“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė jis.

Politikas teigė, kad „Nemuno aušra“ nemato galimybės dirbti valdančiojoje koalicijoje, jeigu neskiriami jos teikiami kandidatai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kita vertus, R. Žemaitaitis neatmetė galimybės siūlyti naujus kandidatus į ministrus, tačiau pabrėžė, jog tokiu atveju tai bus partijos nariai.

Prezidentas anksčiau yra sakęs, kad neskirs „Nemuno aušros“ narių ministrais.

Anot R. Žemaitaičio, susidariusi situacija artimiausiomis dienomis turėtų būti aptarta valdančiojoje koalicijoje.

Gitano Nausėdos sprendimą neskirti dviejų „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus R. Žemaitaitis vadino antausiu paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.

„Nemuno aušra“ teikė Povilą Poderskį toliau vadovauti Aplinkos ministerijai, o teisininką Mindaugą Jablonskį – Energetikos ministerijai.

BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį paprašė pateikti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.

Anot valstybės vadovo, naujai paskirti ministrai privalo nekelti abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.

Aušrinė Norkienė (Fotobankas)
Rasa Budbergytė (nuotr. Elta)
Budbergytė neatmeta, kad Žemaitaičio ultimatumai dėl koalicijos taps realybe (4)
Rasa Budbergytė (nuotr. Elta)
Budbergytė neatmeta, kad Žemaitaičio ultimatumai dėl koalicijos taps realybe (4)
Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Prezidentui atmetus „aušriečių“ kandidatus, partija dėl tolimesnių sprendimų tarsis valdyboje (3)
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda atmetė Poderskio ir Jablonskio kandidatūras į Vyriausybę (48)

