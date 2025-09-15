Kalendorius
Rugsėjo 15 d.
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budbergytė neatmeta, kad Žemaitaičio ultimatumai dėl koalicijos taps realybe

2025-09-15 10:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 10:39

 Prezidentui paprašius paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės pateikti naujus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, socialdemokratė, Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė neatmeta, kad „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ultimatumai dėl pasitraukimo iš koalicijos gali tapti realybe. Vis tik, parlamentarė tikisi, kad šioje situacijoje visoms pusėms pavyks rasti kompromisą.

Rasa Budbergytė (nuotr. Elta)

„Nemanau, kad visiškai galima atmesti tokią riziką, taip lengvai atmesti ir sakyti, kad čia yra R. Žemaitaičio kelinta ar kažkokia tai šantažuojanti retorika“, – pirmadienį Eltai teigė R. Budbergytė, vertindama Prezidentūros sprendimą ir ankstesnius R. Žemaitaičio pareiškimus.

Pasak jos, situacija šiuo metu yra pakankamai rimta, todėl politikams nereikėtų dar labiau kurstyti įtampų – būtina ieškoti išeities ir padaryti tam tikrų nuolaidų.

„Negi dabar, įsivaizduokime, kad tikrai kursime situaciją, kai iš tiesų prasidės dar stipresni grasinimai ir iš R. Žemaitaičio pusės, ir t. t.? Aš manau, kad reikia labai neskubėti ir nuslopinti visas emocijas, visus įsižeidimus ir siekti tam tikro susitarimo, kur visos pusės turi padaryti tam tikrų nuolaidų“, – sakė ji.

Paties prezidento Gitano Nausėdos sprendimą atmesti „aušriečių“ į aplinkos ir energetikos ministrus siūlytus Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį socialdemokratė vertino kaip šalies vadovo bandymą pastatyti R. Žemaitaitį „į tam tikrą vietą“.

„Prezidentas bando pastatyti mūsų valdančiosios koalicijos partnerį R. Žemaitaitį į tam tikrą vietą, pabrėždamas, kad R. Žemaitaitis užsiima šantažu. Iš tiesų, situacija yra gana sudėtinga, bet manau, kad galima surasti tikrai kompromisinį ir išmintingą sprendimą“, – tvirtino R. Budbergytė.

„R. Žemaitaitis, kaip sakoma, bando šioje situacijoje eiti kietai ant briaunos ir tam tikrais spaudimais, ir vos ne grasinimais. Aš suprantu, jie („Nemuno aušra“ – ELTA) yra nusiteikę gana desperatiškai, bet vėlgi kartoju – politika yra kompromiso ieškojimas“, – pabrėžė parlamentarė.

Pasak jos, kol kas nėra planų šaukti koalicinės tarybos posėdį šiam klausimui spręsti.

Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį šalies vadovas G. Nausėda atmetė „aušriečių“ teiktas Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į I. Ruginienės vedamą Ministrų kabinetą. Kaip pranešė Prezidentūra, paskirtosios premjerės prašoma pateikti naujus pretendentus į energetikos ir aplinkos ministrus.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.

Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.

