„Regitra“ paleidžia naują seriją valstybinių numerių: bus galima rinktis naujus derinius iš M raidės

Įprastai registruojamam automobiliui numerio ženklų kombinacija yra parenkama automatiškai eilės tvarka. Tačiau yra vairuotojų, kurie nori patys išsirinkti numerio ženklus su jų pasirinkta raidžių ir skaičių kombinacija, todėl „Regitra“ suteikia tokią galimybę. Automobilių savininkai neretai ieško derinių su jų vardo trumpiniu, laimingais skaičiais, vizualiai gražiais simboliais ir panašiai.

Tuo metu įmonių savininkai reklamos tikslais ieško derinių, sutampančių su jų įmonės pavadinimu, arba tiesiog nori paženklinti visas savo turimas transporto priemones vienodais numerio ženklais, nes taip yra lengviau administruoti jų parką.

Naujų derinių sąrašas

62 raidžių derinius, skirtus automobiliams, bus galima rinktis su skaičiais nuo 001 iki 999. Taigi, iš viso bus net 62 tūkst. galimų kombinacijų. Visas naujų derinių sąrašas pateikiamas žemiau:

MJA, MJB, MJC, MJD, MJE, MJF, MJG, MJH, MJI, MJJ, MJK, MJL, MJM, MJN, MJO, MJP, MJR, MJS, MJU, MJV, MJZ, MKI, MLA, MLB, MLC, MLD, MLE, MLF, MLG, MLH, MLI, MLJ, MLK, MLL, MLM, MLN, MLO, MLP, MLR, MLT, MLU, MLV, MLZ, MMA, MMB, MMC, MME, MMF, MMG, MMH, MMI, MMJ, MMK, MML, MMN, MMP, MMR, MMS, MMT, MMU, MMV, MMZ.

Naujų derinių ras ir priekabų, mopedų bei motociklų savininkai.

Primename, kad planuojami gaminti numerio ženklai yra skirstomi į 4 grupes, kurių kaina priklauso nuo pasirinktos raidžių ir skaičių kombinacijos. Pavyzdžiui, MLM 404 kainuos 75 Eur, o MMA 007 – 250 Eur.

Kada, kur ir kaip užsisakyti?

Patikusį derinį bus galima užsisakyti šiandien, gegužės 31 d., pirmiausia internetu (eKETRIS sistemoje) nuo 17 val., o „Regitros“ padalinyje – kitą darbo dieną, t. y. trečiadienį.

Rezervuoti numerio ženklai pagaminami per 5 d. d. Po to klientai juos taip pat internetu gali priskirti savo turimam automobiliui, o numerio ženklus ir naują registracijos liudijimą gauti tiesiog į paštomatą arba per kurjerį. Užsisakyti numerio ženklus gali ir tie, kurie dar tik planuoja įsigyti automobilį. Tokiu atveju jie nemokamai 1 metus saugomi „Regitros“ padalinyje.

Beje, numerio ženklus galima ir padovanoti. Norintiems tai padaryti, „Regitra“ yra paruošusi ir specialią atvirutę, kad dovanojimo procesas būtų smagesnis ir paprastesnis. Ją teliks atsispausdinti bei įrašyti dovanojamą kombinaciją. Atvirutę ir daugiau informacijos apie tai, kaip padovanoti numerio ženklus, rasite ČIA.