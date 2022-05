Techninės apžiūros metu vairuotojų reikalaujama keisti valstybinį numerį: įvardijo priežastį

Techninės apžiūros specialistai sako: taip galima iškreipti numerį ir išvengti atsakomybės už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Vilnietis Janas į techninės apžiūros centrą Avižieniuose atveža vilkiką. Tačiau iškart tvirtina: dar neapžiūrėtą vilkiką teks vairuoti atgal.

„Aš nepraeisiu su šituo numeriu. Man pasakė: važiuok. Aš nepraeisiu. Žinau, kad nepraeisiu. Nepraleis manęs niekas“, – kalba vilnietis Janas.

Vilkiko valstybinis numeris priveržtas varžtais. O jie prisukti visai šalia numerio raidžių ir skaičių. Tokio vaizdo techninės apžiūros specialistai dabar nebetoleruoja – taigi iš kišenės vėl 14 eurų. O, pasak Jano, įmonėje vilkikų apie penkis tūkstančius.

REKLAMA

„Reikia keisti numerį, aš važiuosiu į firmą, atiduosiu ir keisim, ir viskas. Ir mokėsim. O už ką mokėsim? Mes užmokėjom už šitą numerį anksčiau, kada gavom šitą numerį. Kodėl vėl mokėti? Už ką? Kas mums mokės?“ – sako vilnietis Janas.

Techninės apžiūros specialistai sako: kniedės ar varžtai automobilio valstybiniame numeryje klaidina ir kelių saugumą prižiūrinčius pareigūnus, ir pažeidimus fiksuojančius prietaisus.

„Paimkime nulį. Kniedę įgręžiame per nulio vidurį – jau gali klaidinti: ar tai nulis, ar tai aštuoni. Paimkime C, vėl įgręžkime – ar tai C, ar tai 6, ar tai G“, – teigia „Transporto studijų“ ekspertas Dainotas Ragelis.

Dar 2010-aisiais buvo įtrauktas reikalavimas nenaudoti varžtų ir kniedžių tvirtinant valstybinius numerius. Vėliau formuluotė sušvelninta – reikalaujama, kad numeris tiesiog būtų aiškiai įskaitomas ir neklaidintų. Taigi iki šiol varžtais ar kniedėmis priveržtas numeris nebuvo laikoma klaidinančiu ir nebūdavo pripažįstamas dideliu trūkumu.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau praėjusį rudenį į specialistus kreipėsi kelių policija ir pareiškė, kad varžtai ar jų skylės numeriuose klaidina ir trukdo greičio matavimo prietaisams tiksliai nustatyti pažeidėją.

„Na, matote, valdytojai gali bandyti piktnaudžiauti, kad būtų perskaitoma klaidingai, kad jų negalėtų užfiksuoti kontrolės fiksavimo prietaisai. Gali būti toks variantas neatmestinas“, – aiškina D. Ragelis.

Taigi nuo šiol automobilių numeriai gali tapti priežastimi, kodėl techninė apžiūra nesėkminga. Vairuotojai klausia, kaip tada stipriai pritvirtinti automobilio numerį? Juk, pavyzdžiui, per didelę liūtį apsemtoje gatvėje iš rėmelių jie dažnai išplaunami.

„Tas tvirtinimas varžtais nėra draudžiamas, jeigu jis neiškraipo paties numerio? – Iš tikrųjų, nėra tiesiogiai įvardinta, ar galima, ar negalima būtų tvirtinti su varžtais. Bet visada reikėtų pagalvoti prieš tvirtinant“, – sako „Regitros“ vyriausiasis specialistas Antanas Raudonius.

Specialistai įvardija: geriausia pasirinkti tvirtus rėmelius, o jei nusprendėte numerį pritvirtinti varžtais, juos sukite ne prie skaičių, raidžių ir šalies simbolių. Geriausia – pačiuose valstybinio numerio kampuose, kitaip teks išlaidauti naujiems numeriams bei gaišti laiką tvarkant formalumus „Regitroje“.