Raudonasis Kryžius pradeda iniciatyvą „1 iš 1000“: kviečia stiprinti gyventojų pasirengimą krizėms

Pastarųjų metų įvykiai – pandemija, Baltarusijos pasienio krizė, karas Ukrainoje ir įtempta geopolitinė situacija Lietuvoje bei visoje Europoje parodė, kad krizės, nelaimės užklumpa netikėtai, todėl tinkamas pasirengimas reaguojant į krizę – būtinas. Tačiau LRK užsakyta reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa atskleidė faktą, kad tik 3 iš 10 žmonių Lietuvoje jaučiasi pasirengę ekstremaliosioms situacijoms.
„Apklausa parodė, kad didžioji dauguma mūsų neturi nei šeimos plano, nei išvykimo krepšio, nežinotų kur eiti pavojaus atveju, kaip suteikti pirmąją pagalbą šalia esančiam nukentėjusiam žmogui. Lietuvos Raudonasis Kryžius siekia pakeisti neraminančią statistiką ir kviečia prie pokyčio prisidėti Lietuvos įmones. Naujos iniciatyvos principas paprastas, bet labai reikšmingas: viena įmonė, tapusi mūsų rėmėju ir skyrusi 1000 eurų paramą, padės ekstremaliajai situacijai paruošti 33 Lietuvos žmones”, – pasakoja LRK lėšų pritraukimo vadovė Ingrida Tauperytė.
Įmonės vaidmuo – ne tik rėmėjo, bet ir švietėjo
Anot I. Tauperytės, projekto „1 iš 1000“ saugios Lietuvos ambasadorių gali tapti bet kuri įmonė, skirianti 1000 eurų paramą. Šios lėšos tiesiogiai bus skiriamos gyventojų civilinės saugos mokymams, jų pirmosios pagalbos ir psichologinės pagalbos įgūdžių stiprinimui, civilinės saugos savanorių parengimui ir bendruomenių informavimo kampanijoms.
„Tai nėra vien gražus gestas – tai realus pokytis, kurį galime kurti kartu ir prireikus net išsaugoti gyvybes”, – sako I. Tauperytė.
Ji pabrėžia, kad saugumo stiprinimas nėra vien institucijų atsakomybė, o ekstremaliosios situacijos metu valstybė yra pasirengusi tiek, kiek pasiruošę jos piliečiai.
„Tai bendras projektas, į kurį įsitraukusios įmonės tampa ne tik rėmėjais, bet ir savo darbuotojų švietėjais bei realaus pokyčio kūrėjais”, – teigia I. Tauperytė.
Galimybė stiprinti ir savo komandos atsparumą
Be didelės prasmės ir realios naudos visuomenei, ambasadoriai gaus ir praktinę grąžą: nemokamus civilinės saugos mokymus visam kolektyvui, kuriuose bus perteiktos svarbiausios civilinės saugos žinios, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų metu, apsaugoti save ir artimuosius.
„Daugelis verslų šiandien ieško būdų, kaip prisidėti prie valstybės atsparumo – šia iniciatyva būtent tokią galimybę mes ir suteikiame”, – tikina I. Tauperytė.
Daugiau informacijos apie iniciatyvą „1 iš 1000“ ir kaip tapti jos dalimi: https://redcross.lt/1is1000/
