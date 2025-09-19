Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Raudonojo Kryžiaus rinkodarai ir komunikacijai vadovauja buvusi Vilniaus politikė Ieva Dirmaitė

2025-09-19 09:45 / šaltinis: BNS
2025-09-19 09:45

Vilniaus miesto tarybos mandato praėjusį mėnesį atsisakiusi Ieva Dirmaitė nuo ketvirtadienio vadovauja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komunikacijai ir rinkodarai.

Dingusio 15-mečio paieška (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vilniaus miesto tarybos mandato praėjusį mėnesį atsisakiusi Ieva Dirmaitė nuo ketvirtadienio vadovauja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komunikacijai ir rinkodarai.

Kaip penktadienį pranešė Raudonasis Kryžius, ji beveik devynerius metus dirbo sostinės savivaldybėje, iš jų paskutinius pustrečių – kaip Laisvės partijos atstovė taryboje, anksčiau vadovavo buvusio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus patarėjų komandai.

BNS rugpjūtį rašė, kad komunikacijos specialistė I. Dirmaitė atsisakė tarybos narės mandato dėl „laukiančių naujų profesinių iššūkių“.

I. Dirmaitė taip pat yra vadovavusi „Vilnius Tech“ komunikacijai ir rinkodarai, dirbusi vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno patarėja, viešųjų ryšių ir integruotos komunikacijos agentūrose.

Vilniaus universitete ji yra įgijusi žurnalistikos bakalauro ir politikos mokslų magistro laipsnius, stažavosi jungtinėje Bloomberg ir Harvardo universiteto programoje Niujorke.

Pasak I. Dirmaitės, prisijungdama prie Raudonojo Kryžiaus ji siekia įdarbinti savo patirtį ten, kur Lietuvai gali sukurti daugiausia naudos ir pridėtinės vertės.

„Nekantriai laukiau šio naujo etapo pradžios, kad galėčiau kibti į darbus ir jais prisidėti prie dar didesnio organizacijos žinomumo, savanorystės tradicijų stiprinimo bei tvirtesnio visuomenės informacinio pasirengimo neeilinėms situacijoms“, – pranešime cituojama I. Dirmaitė.

Raudonasis Kryžius yra tarptautinė humanitarinė organizacija, Lietuvoje įkurta 1919 metais, kartu su Raudonojo Pusmėnulio draugija veikianti 190 valstybių ir turinti apie 97 mln. savanorių.

Pagrindinė organizacijos misija – padėti valstybėms ir jų gyventojams ekstremaliose situacijose bei pažeidžiamiausiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.

