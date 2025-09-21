Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pusšimtis žmonių prie JAV ambasados Vilniuje pagerbė dešiniųjų aktyvistą Charlie Kirką

2025-09-21 21:28 / šaltinis: BNS
2025-09-21 21:28

Maždaug pusšimtis žmonių prie JAV ambasados Vilniuje sekmadienį pagerbė Amerikoje nužudyto dešiniųjų pažiūrų politikos aktyvisto Charlie Kirko atminimą.

Prie JAV ambasados Vilniuje vyko atminimo renginys, skirtas pagerbti Charlie Kirk atminimą (nuotr. Roberto Riabovo)

Maždaug pusšimtis žmonių prie JAV ambasados Vilniuje sekmadienį pagerbė Amerikoje nužudyto dešiniųjų pažiūrų politikos aktyvisto Charlie Kirko atminimą.

„Šitas žmogus gynė krikščioniškas vertybes: Dievą, tėvynę, šeimą“, – kalbėjo pagerbimą inicijavęs Europos Parlamento (EP) narys Petras Gražulis.

Politikas tvirtino, kad Ch. Kirkas krito nuo „genderistinės kulkos“.

„Kiek teko domėtis, šaulys buvo visiškai normalių pažiūrų, bet vėliau ta genderistinė ideologija jį sunaikino“, – kalbėjo europarlamentaras.

Jis kritikavo JAV ambasadą, nes nė vienas darbuotojas nesutiko atvykti į minėjimą.

„Kol nebuvo išrinktas prezidentas Donaldas Trumpas, tai čia plevėsavo gėjų vėliavos. Tą pačią naktį, kai paskelbė, kad išrinktas prezidentas, tos vėliavos buvo nuleistos. Vėliavas tai nuleido, o širdyje ir liko tos genderistinės ideologijos ir tos vėliavos“, – sakė EP narys.

„Galvojau, kad daugiau žmonių susirinks, galvojau, kad požiūris žmonių, ypač vilniečių, pasikeitęs“, – pridūrė jis.

Renginyje taip pat dalyvavo parlamentaras Ignas Vėgėlė, buvęs kandidatas į Seimą Artūras Orlauskas.

„Negalėjo jo įveikti oponentai žodžiu, tai nusprendė panaudoti smurtą ir užtildyti ginklu“, – kalbėjo pastarasis.

Šis renginys vyksta panašiu metu, kai Jungtinėse Valstijose, Arizonoje, rengiamas atsisveikinimas su Ch. Kirku.

BNS skelbė, kad įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas 31 metų, praėjusią savaitę buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete Oremo mieste.

Šią savaitę institucijos paskelbė, kad šaulys buvo 22-ejų Tyleris Robinsonas, jam buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo.

Jutoje už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, kuriuo įtariamas T. Robinsonas, skiriama mirties bausmė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad tokios bausmės ir norėtų šioje byloje. 

Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia D. Trumpui laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.

Aktyvistas, kurį šalininkai vadina kankiniu, 2012 metais įkūrė organizaciją „Turning Point USA“, skirtą konservatyviems požiūriams tarp jaunimo skleisti, ir pats dažnai atstovaudavo jai televizijose.

Dviejų vaikų tėvas naudojosi savo auditorija „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“, kad sustiprintų paramą antiimigracinei politikai bei atvirai pasisakytų už ginklų laikymo politiką, krikščioniškas vertybes. Jis taip pat skelbdavo kruopščiai suredaguotus vaizdo įrašus iš savo pasirodymų debatų metu koledžų renginiuose.

Charlie Kirk pagerbimas (nuotr. BNS, nuotr. SCANPIX, nuotr. 123rf.com)
Vilniuje – Petro Gražulio inicijuojamas aktyvisto Charlie Kirko pagerbimas (32)
Baltieji rūmai po Kirko nužudymo žada kovoti su tariamu kairiojo sparno teroristų judėjimu. EPA-ELTA nuotr.
Seimas tylos minute pagerbė JAV nužudytą dešiniųjų pažiūrų politikos aktyvistą Charlie Kirką (6)
T. Robinsonas
FTB: DNR Charlie Kirko nužudymo vietoje sutampa su įtariamojo DNR

