Pusšimtis žmonių prie JAV ambasados Vilniuje pagerbė dešiniųjų aktyvistą Charlie Kirką

„Šitas žmogus gynė krikščioniškas vertybes: Dievą, tėvynę, šeimą“, – kalbėjo pagerbimą inicijavęs Europos Parlamento (EP) narys Petras Gražulis.
Politikas tvirtino, kad Ch. Kirkas krito nuo „genderistinės kulkos“.
„Kiek teko domėtis, šaulys buvo visiškai normalių pažiūrų, bet vėliau ta genderistinė ideologija jį sunaikino“, – kalbėjo europarlamentaras.
Jis kritikavo JAV ambasadą, nes nė vienas darbuotojas nesutiko atvykti į minėjimą.
„Kol nebuvo išrinktas prezidentas Donaldas Trumpas, tai čia plevėsavo gėjų vėliavos. Tą pačią naktį, kai paskelbė, kad išrinktas prezidentas, tos vėliavos buvo nuleistos. Vėliavas tai nuleido, o širdyje ir liko tos genderistinės ideologijos ir tos vėliavos“, – sakė EP narys.
„Galvojau, kad daugiau žmonių susirinks, galvojau, kad požiūris žmonių, ypač vilniečių, pasikeitęs“, – pridūrė jis.
Renginyje taip pat dalyvavo parlamentaras Ignas Vėgėlė, buvęs kandidatas į Seimą Artūras Orlauskas.
„Negalėjo jo įveikti oponentai žodžiu, tai nusprendė panaudoti smurtą ir užtildyti ginklu“, – kalbėjo pastarasis.
Šis renginys vyksta panašiu metu, kai Jungtinėse Valstijose, Arizonoje, rengiamas atsisveikinimas su Ch. Kirku.
BNS skelbė, kad įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas 31 metų, praėjusią savaitę buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete Oremo mieste.
Šią savaitę institucijos paskelbė, kad šaulys buvo 22-ejų Tyleris Robinsonas, jam buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo.
Jutoje už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, kuriuo įtariamas T. Robinsonas, skiriama mirties bausmė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad tokios bausmės ir norėtų šioje byloje.
Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia D. Trumpui laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.
Aktyvistas, kurį šalininkai vadina kankiniu, 2012 metais įkūrė organizaciją „Turning Point USA“, skirtą konservatyviems požiūriams tarp jaunimo skleisti, ir pats dažnai atstovaudavo jai televizijose.
Dviejų vaikų tėvas naudojosi savo auditorija „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“, kad sustiprintų paramą antiimigracinei politikai bei atvirai pasisakytų už ginklų laikymo politiką, krikščioniškas vertybes. Jis taip pat skelbdavo kruopščiai suredaguotus vaizdo įrašus iš savo pasirodymų debatų metu koledžų renginiuose.
