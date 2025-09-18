Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuratūra prašo teismo nubausti Zarasuose skulptūrą padegusį vyrą

2025-09-18 12:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 12:33

Policija: Zarasuose padegta M. Saukos skulptūra (nuotr. Policijos)

Prokuratūra ketvirtadienį kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus, prašydama skirti bausmę vasarą Zarasuose skulptūrą „Liudytoja“ padegusį vyrą.

3

Anot prokuratūros, Zarasų krašto muziejaus kieme stovinti skulptūra buvo padegta rugpjūčio 7 dienos vakarą. Tądien, apie 23 val., Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad dega polietileninis įpakavimas, kuriuo ši betoninė skulptūra buvo apdengta. Atskubėję ugniagesiai gaisrą greitai užgesino ir konstatavo, kad ji buvo padegta.

Skulptūros autorius, skulptorius Mykolas Sauka padegimu padarytą turtinę ir neturtinę žalą įvertino 1,6 tūkst. eurų.

Įtariamąjį policijos pareigūnai sulaikė praėjus pusei paros po padegimo. Zarasuose gyvenantis 42 metų A. D., tą vakarą girtavęs su draugais, teigė nusprendęs padegti skulptūrą, nes ji jam nepatiko.

Zarasiškis savo kaltę pripažino visiškai, gailėjosi, skulptoriui atlygino žalą, todėl ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurorė kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu – nagrinėjant bylą supaprastinto proceso tvarka, nekviečiant proceso dalyvių į teismo posėdį.

Prokuratūra siūlo A. D. pripažinti kaltu dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu ir skirti jam laisvės apribojimą 9 mėnesiams, bausmę sumažinant vienu trečdaliu – iki 6 mėnesių laisvės apribojimo bei tokiam pat laikotarpiui uždrausti vartoti psichiką veikiančias medžiagas.

