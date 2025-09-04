Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Paviešino stulbinantį vaizdą iš Zarasų rajono: „Šou tęsėsi iki saulėtekio"

2025-09-04 14:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 14:50

Orai ir klimatas Lietuvoje" „Facebook" grupėje pasidalinta įspūdingu reginiu, kurį galėjo stebėti tik kantriausi nakties žygeiviai. Nors ne visur dangus buvo palankus, kai kuriose vietose jis atsivėrė nepaprastoms spalvoms ir šviesų žaismams. Iš rugsėjo 2-osios į 3-osios naktį Šiaurės pašvaistės fenomenas pasirodė dar ryškesnis, o vaizdai užfiksuoti Zarasų rajone tikrai paliko įspūdį.

Zarasai BNS Foto
5

Orai ir klimatas Lietuvoje“ „Facebook“ grupėje pasidalinta įspūdingu reginiu, kurį galėjo stebėti tik kantriausi nakties žygeiviai. Nors ne visur dangus buvo palankus, kai kuriose vietose jis atsivėrė nepaprastoms spalvoms ir šviesų žaismams. Iš rugsėjo 2-osios į 3-osios naktį Šiaurės pašvaistės fenomenas pasirodė dar ryškesnis, o vaizdai užfiksuoti Zarasų rajone tikrai paliko įspūdį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak grupės narių, gražiausi vaizdai atsivėrė tik tiems, kurie išdrįso palikti miestų šviesas ir stebėti gamtos šou atviroje erdvėje.

Zarasų rajone užfiksuota Šiaurės pašvaistė
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zarasų rajone užfiksuota Šiaurės pašvaistė

Užfiksavo Šiaurės pašvaistę

Tai buvo ypatinga naktis, sujungusi dangaus grožį ir gamtos paslaptingumą.

„Naktis iš antradienio į trečiadienį ne visur buvo palanki Šiaurės pašvaistės stebėjimams, tačiau ten kur dangus buvo giedras, ten pavyko pasimėgauti ryškesnėmis spalvomis nei ankstesnę naktį.

Duomenys rodo, kad labiausiai ponia Aurora sužibo antroje nakties pusėje. Kaip visada gražiausius vaizdus pamatė tik mūsų šalies naktibaldos buvę užmiestyje.

Lapės slėnis AVM | Orų entuziastai.

Dusetų sen., Zarasų raj. 2025-09-03, 01:53-03:30 val.

„Šiaurės pašvaistė džiugino ir antrą naktį. Buvo gerokai stipresnė, nei rugsėjo 1-osios nakties. Šį kartą pasirodė anksčiau, dar nesutemus. Žalia banga virš horizonto, protarpiais blykstelnanti šviesos stulpeliais, tūnojo gan ilgai.

Visas veiksmas prasidėjo gerokai po 01:00. Bumtelėjo didele jėga ir super vaizdu. Šou tęsėsi iki saulėtekio. Naktis buvo vėjuota, bet šilta. Vasariška rudens naktis", – rašoma įraše.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

