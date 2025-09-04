Paviešino stulbinantį vaizdą iš Zarasų rajono: „Šou tęsėsi iki saulėtekio“

Pasak grupės narių, gražiausi vaizdai atsivėrė tik tiems, kurie išdrįso palikti miestų šviesas ir stebėti gamtos šou atviroje erdvėje.
Užfiksavo Šiaurės pašvaistę
Tai buvo ypatinga naktis, sujungusi dangaus grožį ir gamtos paslaptingumą.
„Naktis iš antradienio į trečiadienį ne visur buvo palanki Šiaurės pašvaistės stebėjimams, tačiau ten kur dangus buvo giedras, ten pavyko pasimėgauti ryškesnėmis spalvomis nei ankstesnę naktį.
Duomenys rodo, kad labiausiai ponia Aurora sužibo antroje nakties pusėje. Kaip visada gražiausius vaizdus pamatė tik mūsų šalies naktibaldos buvę užmiestyje.
Lapės slėnis AVM | Orų entuziastai.
Dusetų sen., Zarasų raj. 2025-09-03, 01:53-03:30 val.
„Šiaurės pašvaistė džiugino ir antrą naktį. Buvo gerokai stipresnė, nei rugsėjo 1-osios nakties. Šį kartą pasirodė anksčiau, dar nesutemus. Žalia banga virš horizonto, protarpiais blykstelnanti šviesos stulpeliais, tūnojo gan ilgai.
Visas veiksmas prasidėjo gerokai po 01:00. Bumtelėjo didele jėga ir super vaizdu. Šou tęsėsi iki saulėtekio. Naktis buvo vėjuota, bet šilta. Vasariška rudens naktis“, – rašoma įraše.
