  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Zarasuose vėl įvykdytas išpuolis prieš Saukos skulptūrą „Liudytoja“

2025-08-14 14:41 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 14:41

Antradienį Zarasuose vėl įvykdytas išpuolis prieš Mykolo Saukos skulptūrą „Liudytoja“. Kūrinys miesto gyventojo buvo apipaišytas teptuku, nurodo Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

Zarasai BNS Foto

4

Pareigūnai nurodo, kad skulptūrą išniekino 1991 m. gimęs miesto gyventojas. Nors vyras iki šiol administracine tvarka nebuvo baustas, jo veiksmai įvertinti kaip nepadorūs, visuomenei nepriimtini ir nesuderinami su dorovės normomis bei pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį.

Už šį nusižengimą vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo. 

Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę skulptūra buvo padegta. Įtariamasis netrukus buvo sulaikytas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

