Zarasuose vėl įvykdytas išpuolis prieš Saukos skulptūrą „Liudytoja“

Pareigūnai nurodo, kad skulptūrą išniekino 1991 m. gimęs miesto gyventojas. Nors vyras iki šiol administracine tvarka nebuvo baustas, jo veiksmai įvertinti kaip nepadorūs, visuomenei nepriimtini ir nesuderinami su dorovės normomis bei pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį.
Už šį nusižengimą vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo.
Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę skulptūra buvo padegta. Įtariamasis netrukus buvo sulaikytas.
