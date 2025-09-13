Zarasuose neblaivus vyras nevykdė pareigūnų nurodymų: į pareigūnus metė plaktuką

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 12 d., apie 21.15 val., Zarasų Vytauto g., namo kieme, akivaizdžiai neblaivus vyras, rankose laikydamas plaktuką ir dažymo volelio rankeną, grasino į iškvietimą dėl išdaužto lango atvykusiems policijos pareigūnams, nevykdė jų teisėtų reikalavimų.
Girtumą tikrintis atsisakęs 1977 m. gimęs vyras metė plaktuką į pareigūnus ir pataikė į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulio (gimusio 2001 m.) koją.
Pastarasis pareigūnas dėl fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 286 str. – dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
