TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Zarasuose neblaivus vyras nevykdė pareigūnų nurodymų: į pareigūnus metė plaktuką

2025-09-13 08:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 08:55

Penktadienio vakarą Zarasuose neblaivus vyras metė plaktuką į pareigūnus ir sukėlė fizinį skausmą policijos patruliui.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 12 d., apie 21.15 val., Zarasų Vytauto g., namo kieme, akivaizdžiai neblaivus vyras, rankose laikydamas plaktuką ir dažymo volelio rankeną, grasino į iškvietimą dėl išdaužto lango atvykusiems policijos pareigūnams, nevykdė jų teisėtų reikalavimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Girtumą tikrintis atsisakęs 1977 m. gimęs vyras metė plaktuką į pareigūnus ir pataikė į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulio (gimusio 2001 m.) koją.

Pastarasis pareigūnas dėl fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 286 str. – dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

