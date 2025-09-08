Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kruvinas pirmasis rugsėjo savaitgalis – tarp žuvusiųjų yra ir nepilnamečių

2025-09-08 13:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 13:13

Praėjęs savaitgalis Lietuvoje paženklintas skaudžiomis nelaimėmis – per kelis atskirus įvykius gyvybių neteko ne vienas žmogus, tarp žuvusiųjų yra ir nepilnamečių. 

Kruvinas pirmasis rugsėjo savaitgalis – tarp žuvusiųjų ir nepilnamečiai (tv3.lt koliažas)

Praėjęs savaitgalis Lietuvoje paženklintas skaudžiomis nelaimėmis – per kelis atskirus įvykius gyvybių neteko ne vienas žmogus, tarp žuvusiųjų yra ir nepilnamečių. 

REKLAMA
0

Praėjusios savaitės pabaiga pasižymėjo ne viena kraupia nelaime, kuri galiausiai pasibaigė tragiškai.

Štai penktadienį pranešta, kad pietų metu, apie 13 val. 15 min. Plungės r. ties Žernių k. automobilis „Nissan Qashqai“, vairuojamas moters (gim. 1957 m.), išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu krovininiu automobiliu „Scania“, kurį vairavo vyras (gim. 1986 m.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per eismo įvykį žuvo automobilio „Nissan“ vairuotoja, o dėl įvykio pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 281 str. 5 d.

REKLAMA
REKLAMA

Iš viso penktadienį buvo u-registruoti net 53 eismo įvykiai, iš kurių 2 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Eismo įvykių metu iš viso penktadienį žuvo 1 ir nukentėjo 22 žmonės, iš kurių 3 buvo nepilnamečiai. 

REKLAMA

Be to, šis penktadienis pasižymėjo ir smurtiniais išpuoliais.

Štai apie 22 val. 30 min. Utenoje, J. Basanavičiaus g., kambaryje, kilus konfliktui, neblaivi (0,95 prom.) moteris (gim. 1967 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1984 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Įtariamoji buvo uždaryta į areštinę bei pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.

REKLAMA
REKLAMA

O apie 22 val. 35 min. Panevėžyje, Elektros g., namo kieme, nepilnametis sumušė nepilnametį (gim. 2008 m.), kuris paguldytas į ligoninę.

Įtariamasis (gim. 2008 m.) ieškomas. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 138 str. 1 d.

Į gatves išriedėjusių neblaivių vairuotojų pasekmės – itin skaudžios

Nelaimėmis keliuose pasižymėjo ir praėjęs šeštadienis. Šios dienos vakare įvyko 2 itin skaudūs eismo įvykiai

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmasis įvyko apie 18 val. 5 min., kada Šilalės r., kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 248-ame km, automobilis „Audi A3“, vairuojamas neblaivaus (1,63 prom.) vyro (gim. 1990 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „VW Tiguan“, kurį vairavo vyras (gim. 1965 m.). Po susidūrimo abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apvirto.

REKLAMA

Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Audi A3“ vairuotojas ir keleiviai: moteris (gim. 1991 m.), berniukas (g. 2016 m.) ir moteris (gim. 1994 m.), kurie gydomi ambulatoriškai. Taip pat sužaloti automobilio „VW Tiguan“ vairuotojas (gydomas ambulatoriškai) ir keleivė (gim. 1958 m.), kuri paguldyta į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 2 d.

REKLAMA

Kiek vėliau, apie 21 val. 30 min. kelyje Vilnius-Utena įvyko ir mirtinas eismo įvykis. Jo metu automobilis „Audi Q5“, vairuojamas neblaivaus (2,81 prom.) vyro (gim. 1984 m.), išvažiavo į priešinga eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Ford Focus“, kurį vairavo vyras (gim. 1990 m.). Įvykus eismo įvykiui, į automobilį „Ford“ galinę dalį įvažiavo iš paskos važiavęs automobilis „Audi Allroad“, vairuojamas moters (gim. 1974 m.).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Ford“ vairuotojas (rugsėjo 7 d. apie 3 val. 15 min. nuo gautų sužalojimų mirė pervežant į Vilniaus ligoninę) ir keleivė (gim. 1989 m.), kuri, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai. Taip pat sužalotas automobilio „Audi Q5“ vairuotojas, kuris, suteikus med. pagalbą, uždarytas į areštinę.

Dėl šio eismo įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 4 d.

Sekmadienį nelaimių taip pat neišvengta

Sekmadienio dieną Lietuvą taip pat sukrėtė keli nelaimingai atsitikimai, kurių dalis pasibaigė žmonių mirtimis. 

REKLAMA

Štai Vilniaus rajone, kiek po pietų apie 15 val. 50 min. buvo rastas dingusio be žinios nepilnamečio (gim. 2008 m.) kūnas. 

Jaunuolis buvo ieškomas nuo rugsėjo 6 d., o šiuo metu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. 

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį, apie 1 val. 15 min. Palangoje, Laukų g. taip pat nukito ir kitas nelaimingas atsitikimas – užsidegus butui jame žuvo buto šeimininkė (gim. 1944 m.) bei išdegė patalpa. 

REKLAMA

Šiuo metu gaisro priežastis yra nustatinėjama bei pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. 

Svarbu paminėti ir tai, kad šis sekmadienis pažymėtas ir keliais smurto proveržiais.

Štai apie 19 val. 55 min. Vilniaus r., Pagirių k., bute, nepilnametis (gim. 2011 m.) sužalojo vyrą (gim. 1982 m.), kuris paguldytas į ligoninę.

Surinkta medžiaga pagal LR BK 140 str. 2 d.

O ankstų sekmadienio rytą, apie 4 val. Jonavos r., Užusalių k., Jonavos r. PK pareigūnams atvykus dėl pranešimo apie galimą smurto artimoje aplinkoje atvejį, moters (gim. 1986 m.), kuri pasirodė esą Kauno apskr. VPK pareigūnė, atžvilgiu išduotas smurto artimoje aplinkoje orderis bei pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 506 str. 4 d.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Greitoji BNS Foto
Didžiulė avarija Šilalės rajone: nukentėjo net 5 žmonės (3)
Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Utenos rajone „Audi“ rėžėsi į kitą automobilį, žuvo žmogus (11)
Policija. BNS Foto
Klaipėdos bare kilo konfliktas, sužalotas žmogus
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Tragiškais įvykiais pažymėtas šeštadienis: mirė du nepilnamečiai (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų