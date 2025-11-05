Prireikė karo policijos: šalia oro uosto fiksuotas dar vienas dronas

„Atvejis vyko apie 12.30 val., pietų metu, Viešojo saugumo tarnyba reagavo“, – Eltai komentavo ji.
I. Stragienės teigimu, nors drono valdytojas nebuvo draudžiamoje zonoje, dronas įskrido į jos pakraštį.
„Pats drono valdytojas nebuvo draudžiamoje zonoje, bet jo dronas įskrido į draudžiamos zonos pakraštį, dėl to pajėgos reagavo ir Viešojo saugumo tarnybos Specialiųjų užduočių grupės pareigūnai vyko, sulaikė drono valdytoją ir droną, ir perdavė Lietuvos karo policijai“, – teigė ji.
VST atstovė pažymėjo, jog šis incidentas nebuvo susijęs su rytiniais įvykiais. Dėl šio atvejo oro erdvė virš Vilniaus oro uosto nebuvo uždaryta.
Kaip skelbta anksčiau, šiandien fiksuoti dar du su dronais susiję atvejai. Trečiadienį ryte dėl drono tarp 9.50 val. ir 10.18 val. buvo laikinai uždarytas Vilniaus oro uostas. VST atstovės I. Stragienės teigimu, civilinis dronas netoli oro uosto teritorijos pakeltas buvo apie minutę. Nei dronas, nei jo valdytojas nerastas.
Panašiu metu Lietuvos kariuomenės radarai pastebėjo judantį objektą Lietuvos pasienyje su Baltarusiją. Tiesa, tada, anot Vidaus reikalų ministerijos, pakilusios NATO oro policijos pajėgos nieko įtartino neaptiko.