  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prieš persėsdamas į kanclerio kėdę Povilas Poderskis sustiprino šio pareigūno galias ministerijoje

2025-10-03 07:29 / šaltinis: BNS
2025-10-03 07:29

Jau žinodamas, kad nebetęs darbo aplinkos ministro pareigose, o užims kanclerio postą šioje ministerijoje Povilas Poderskis pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprino kanclerio galias, pranešė naujienų portalas LRT.

Povilas Poderskis / Skirmanto Lisausko nuotr.

REKLAMA

0

Pagal naują pareigybės aprašymą, kancleris iš ministro perima strateginę komunikaciją, iš vieno viceministrų – būsto tvarumo ir prieinamumo klausimus (išskyrus paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat jis bus atsakingas praktiškai už visas pavaldžias Aplinkos ministerijos įstaigas: Aplinkos projektų valdymo agentūrą, Aplinkos apsaugos agentūrą, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, Nacionalinę žemės tarnybą, Aplinkos apsaugos departamentą, Lietuvos geologijos tarnybą, Valstybinę miškų tarnybą, valstybės įmonę „Valstybinių miškų urėdija“ ir Statybos sektoriaus vystymo agentūrą.

Naujasis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas teigė, kad kanclerio galios sustiprintos laikinai, nes performuojant komandą trūksta kelių viceministrų. „Taigi šita struktūra nėra galutinė ir ji keičiama ministro įsakymu. Bet dabar viskas padaryta racionaliai žiūrint į ateitį, kaip greičiau įvesti žmones ir kad nestotų dabartiniai darbai“, – teigė jis.

Buvusio aplinkos ministro, liberalo Simono Gentvilo teigimu, ministerijų kancleriai paprastai yra administratoriai, o šiuo atveju priskirtas ir politikos formavimas. Anot jo, tai rodo, kad realiai aplinkos ministro pareigas eis P. Poderskis.

BNS rašė, kad už Aplinkos ministeriją atsakinga „Nemuno aušra“ P. Poderskį siūlė palikti aplinkos ministru ir performavus Vyriausybę, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda atmetė jo kandidatūrą. Valstybės vadovo teigimu, jam kilo abejonių, kad nebus užtikrintas viešasis interesas šioje srityje.

Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)
Buriant naująją Vyriausybę – vis keičiama dėlionė, Žemaitaitis kalba apie „dūmų uždangą“ (10)

