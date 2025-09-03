Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prie Pabradės, Rokų ir Kazlų Rūdos poligonų numatoma statyti naujus karinius objektus

2025-09-03 15:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 15:34

Prie Švenčionių ir Kauno rajonuose esančių poligonų numatoma statyti naujus karinius objektus. Tokiam siūlymui trečiadienį pritarė Ministrų kabinetas.

Kariūnų pratybos Pabradės poligone. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Prie Švenčionių ir Kauno rajonuose esančių poligonų numatoma statyti naujus karinius objektus. Tokiam siūlymui trečiadienį pritarė Ministrų kabinetas.

Su Pabradės poligonu besiribojančioje 445 hektarų ploto teritorijoje Švenčionių rajone norima statyti daugiafunkcinę šaudyklą. Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, poreikį išplėsti karinę infrastruktūrą yra pareiškę Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariuomenės atstovai.

Tuo metu šalia Rokų karinio poligono esančiame sklype karinės paskirties objektus planuojama statyti dėl to, kad dabar esama teritorija yra per maža ir neatitinka didėjančių treniruočių ir mokymų poreikių.

Abu žemės sklypai yra valstybiniai, o patikėjimo teise juos valdo Valstybinių miškų urėdija.

Be to, Ministrų kabinetas pritarė, kad greta Kazlų Rūdos poligono esančiame sklype bus statoma sąjungininkams reikalinga infrastruktūra – ji bus skirta karių apgyvendinimui, maitinimui ir technikos bei ginkluotės saugojimui.

KAM per artimiausius ketverius metus planuoja išvystyti 4 mlrd. eurų vertės karinę infrastruktūrą visoje Lietuvoje.

ELTA primena, kad Lietuvoje yra nuolat dislokuota ne mažiau kaip 2,5 tūkst. sąjungininkų karių.

Rukloje jau devintus metus yra dislokuota NATO priešakinių pajėgų kovinė grupė, kuriai vadovauja ir didžiausią karių skaičių atsiunčia Vokietija. Bataliono dydžio kovinei grupei savo karius ir personalą šiuo metu taip pat yra skyrusios Belgija, Čekija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Norvegija.

Tuo metu Pabradėje yra dislokuotas rotacinis sunkusis JAV batalionas su tankais „Abrams“ ir kovos mašinomis „Bradley“. Mechanizuotasis batalionas Lietuvoje reguliariai dalyvauja pratybose rotacijos principu.

2023 m. pasiektas susitarimas dėl Vokietijos brigados nuolatinio buvimo Lietuvoje. Pagal pasirašytą veiksmų planą siekiama Vokietijos brigadą su 5 tūkst. karių Lietuvoje turėti iki 2027 m. pabaigos. Vokietijos brigada bus dislokuota šiuo metu statomame Rūdninkų poligone.

