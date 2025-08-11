Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Keliais judės karinė technika, aidės šūvių garsai: perspėja šio regiono gyventojus

2025-08-11 07:07 / šaltinis: BNS
2025-08-11 07:07

Varėnos rajone pirmadienį prasideda Algirdo pėstininkų bataliono pratybos „Aršus vilkas 2025“, jų metu keliais judės karinė technika, bus naudojami imitaciniai šaudmenys.

Keliais judės karinė technika, aidės šūvių garsai: perspėja gyventojus

Varėnos rajone pirmadienį prasideda Algirdo pėstininkų bataliono pratybos „Aršus vilkas 2025“, jų metu keliais judės karinė technika, bus naudojami imitaciniai šaudmenys.

3

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, šios vertinamosios lauko taktikos pratybos vyks rugpjūčio 11–22 dienomis, jas organizuoja pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratybose dalyvaus apie 350 karių ir 50 technikos vienetų.

Pirmąją savaitę pėstininkų kuopos ir bataliono vadavietė persidislokuos į Varėnos rajoną, kur vykdys gynybos operacijas apgyvendintose vietovėse naudodami kovos mašinas „Vilkas“, kitą bataliono kovinę techniką.

Kariuomenė įspėja, kad technika intensyviai judės Varėnos rajono keliais, pratybose taip pat bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, skleidžiami garsai iš garsiakalbių.

Ramybės valandomis, nuo 22 iki 8 val., didelį garsą skleidžiančios priemonės naudojamos nebus.

Antrąją pratybų savaitę Gaižiūnų poligone padaliniai vykdys skyriaus lygmens kovinio šaudymo pratybas.

