Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra ragina griežtinti migracijos politiką

2025-09-05 13:15 / šaltinis: BNS
2025-09-05 13:15

 Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis penktadienį pareiškė, kad Lietuvos migracijos politika turi būti griežtinama.

Nausėda apie viršūnių susitikimus Kinijoje: blogio jėgos vienijasi

 Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis penktadienį pareiškė, kad Lietuvos migracijos politika turi būti griežtinama.

REKLAMA
1

„Migracijos politika, mūsų nuomone, turi būti griežtinama, siekiant, kad verslas nenukentėtų, bet tuo pačiu sprendžiant ir visas problemas, su kuriomis susiduria visuomenė“, – žurnalistams po šalies vadovo Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Vladislavu Kondratovičiumi penktadienį sakė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nei konkrečių problemų, nei konkrečių priemonių jis neįvardijo, tačiau visuomenėje pastaruoju metu diskutuojama apie rusakalbius imigrantus.

REKLAMA
REKLAMA

Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje šiuo metu įvairiais pagrindais gyvena 52 tūkst. Baltarusijos piliečių, 14 tūkst. Rusijos piliečių bei 76 tūkst. Ukrainos piliečių, tačiau rusų ir baltarusių šalyje pastaruoju metu mažėja.

REKLAMA

V. Kondratovičius teigė, kad Lietuvoje paprastai gyvena apie 200 tūkst. užsieniečių, jų pastaruoju metu mažėjo, o tai bent iš dalies susiję su imta taikyta griežtesne migracijos kontrole.

„Tos kontrolės mes nemažinsime“, – sakė ministras.

Pasak jo, artimiausiu metu migracijos pareigūnai plačiau bendradarbiaus su aukštosiomis mokyklomis siekiant, kad studijų pagrindu į Lietuvą atvykę užsieniečiai iš tikrųjų mokosi, ar studijuoti įstojo fiktyviai.

REKLAMA
REKLAMA

Politikas taip pat sakė, kad ministerija pastaruoju metu įdėjo nemažai pastangų konsultuodamasi su Užsienio reikalų ministerija ir kitomis institucijomis dėl to, kokių šalių piliečiai Lietuvai būtų priimtini kultūriškai.

Jis tvirtino, kad Lietuva tobulina prašymų atvykti į šalį priėmimo tinklą.

„Kur matome, kad (migracijos taisyklių – BNS) pažeidimų nemažėja, o didėja, ribojame galimybes pateikti prašymus“, – kalbėjo V. Kondratovičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ministras taip pat žadėjo, kad Lietuva tęs neteisėtų migrantų apgręžimo politiką pasienyje su Baltarusija, nes jų srautas pastaruoju metu vėl išaugo.

„Jokių prielaidų tam, kad apgręžimas būtų nebetaikomas, aš nematau. Pasieniečiai ir politinė komanda nusiteikusi tai tęsti tiek, kiek reikės“, – sakė jis.

BNS rašė, kad keičiantis Vyriausybei, V. Kondratovičių į pareigas toliau deleguoja valdantieji socialdemokratai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų