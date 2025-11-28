 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra apie žurnalistų žodžio laisvę ir objektyvumą: tai – kertiniai demokratijos pricipai

2025-11-28 16:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 16:12

Seime kelią skinantis parlamentarų siūlymui supaprastinti LRT vadovo atleidimo procedūrą, Prezidentūra pabrėžia, kad šioje situacijoje svarbiausia užtikrinti žurnalistų žodžio laisvę ir objektyvumą. Todėl, anot šalies vadovo Gitano Nausėdos atstovų, tokie siūlymai turi būti vertinami atsižvelgiant į skaidrumo ir nešališkumo principus. 

LRT iškaba. ELTA / Josvydas Elinskas

Seime kelią skinantis parlamentarų siūlymui supaprastinti LRT vadovo atleidimo procedūrą, Prezidentūra pabrėžia, kad šioje situacijoje svarbiausia užtikrinti žurnalistų žodžio laisvę ir objektyvumą. Todėl, anot šalies vadovo Gitano Nausėdos atstovų, tokie siūlymai turi būti vertinami atsižvelgiant į skaidrumo ir nešališkumo principus. 

REKLAMA
9

„Prezidentas pabrėžia, kad žurnalistų žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos pricipai, kuriuos turi užtikrinti visos valdžios įstaigos ir institucijos. Esami ir būsimi pasiūlymai dėl institucijų aukščiausių kolegialių valdymo organų teisių priimti sprendimus organizacijos valdymo srityje, turi būti vertinami bendrajame valstybės institucijų valdymo kontekste atsižvelgiant į skaidrumo ir nešališkumo principus“, – į Eltos klausimus, kaip prezidentas vertina tokią iniciatyvą ir ar neketintų jos vetuoti, atsakė Prezidentūra. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netyla diskusijos dėl valdančiųjų inicijuotų įstatymo pataisų LRT. 

REKLAMA
REKLAMA

Viena jų – siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.

REKLAMA

Siūlymas ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo. Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Valdančiųjų inicijuojamos įstatymo pataisos sulaukė viešos kritikos. Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.

Savo ruožtu Žurnalistų profesionalų asociacija gruodžio 9 d. planuoja surengti protestą šalia Seimo. Asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė pabrėžia, kad socialdemokratai turėtų įsivertinti, ar palaikydami tokius siūlymus, jų veiksmai atitinka tradicines demokratines vertybes ir žiniasklaidos laisvės principus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kritiškai dėl teikiamų pataisų pasisakė ir pati LRT taryba – palaikomas kvalifikuotos daugumos reikalavimas generalinio direktoriaus atleidimui.

Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda nekomentuoja siūlymo lengvinti LRT vadovo atleidimą (2)
Ekspertai apie koalicijos ateitį (tv3.lt koliažas)
„Aušriečių“ priimtoje rezoliucijoje – perspėjimai dėl valdžios uzurpavimo, kaltinimai žiniasklaidai

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
Taigi…
Taigi…
2025-11-28 16:21
Kodėl aukštyn kojom viskas verčiama- Valstybės kontrolė patikrinimo metu rado daug teisės aktų pažeidimų. Paprastai tokiu atveju atleidžiamas vadovas. Dabartinė vadovė- neliečiama???
Atsakyti
manau
manau
2025-11-28 16:58
Jiems iki žodžio laisvės kaip iki kosmoso.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų