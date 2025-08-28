Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas susitiks su kandidatais į žemės ūkio bei ekonomikos ir inovacijų ministrus

2025-08-28 06:23 / šaltinis: BNS
2025-08-28 06:23

 Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį tęs susitikimus su kandidatais į ministrus – numatyti pokalbiai su į žemės ūkio ministrus tiekiamu Andriumi Palioniu bei į ekonomikos ir inovacijų ministrus siūlomu Edvinu Grikšu.

0

Dabartinį žemės ūkio viceministrą A. Palionį skirti Žemės ūkio ministerijos vadovu teikia partija „Nemuno aušra“.

Dabar šiai ministerijai vadovauja anksčiau tos pačios partijos deleguotas Ignas Hofmanas.

50-ies A. Palionis keletą kadencijų yra dirbęs Seime, 2019–2020 metais ėjo žemės ūkio ministro pareigas. 

Jis yra priklausęs Lietuvos regionų, Lietuvos socialdemokratų ir darbo, Lietuvos socialdemokratų partijoms.

Šiuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovo E. Grikšo kandidatūrą siūlo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

34-erių šios partijos narys E. Grikšas ministerijoje dirba nuo 2020 metų, 2019–2020 metais jis buvo Seimo nario patarėjas.

Tuo metu paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį kalbėsis švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene, sveikatos apsaugos ministre Marija Jakubauskiene ir vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi, finansų ministru Rimantu Šadžiumi.

Nauja Vyriausybė formuojama po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad ji nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.

Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta antradienį.

Ministrus į Vyriausybę deleguoja trys valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos.

Vyriausybę sudaro 14 ministrų. Susitikimus su kandidatais G. Nausėda pradėjo trečiadienį nuo pokalbių su laikinąja krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene bei laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. 

