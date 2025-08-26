„Galimai šita pavardė gali būti pasiūlyta į ministro poziciją“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė G. Nausėda, užsimindamas apie R. Tamašunienę.
„Aš neatmesčiau tokios galimybės“, – tvirtino jis, perklaustas, ar gali būti, jog R. Tamašunienė bus siūloma į teisingumo ministres.
G. Nausėda pažymėjo, jog dirbdama Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje R. Tamašunienė buvo viena iš geresnių ir konstruktyvesnių ministrių.
„Ponia Tamašūnienė, kuri buvo vidaus reikalų ministrė, mano akimis žiūrint, (...) buvo viena iš geresnių ir konstruktyvesnių ministrių, kuri niekaip nesijautė įsipareigojusi pono Tomaszewskio asmeninėms nuotaikoms arba asmeninėms nuomonėms“, – kalbėjo šalies vadovas, pažymėdamas, jog buvusio susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus atveju LLRA-KŠS pirmininko Waldemaro Tomaszewskio pozicija buvo reikšmingesnė.
„Taip, buvo ir kitas ministras, ponas Narkevičius, ir čia turbūt jo istorijoje pono Tomaševskio pozicija suvaidino nemažą vaidmenį, kad jis atkakliai neatsistatydintų. Tuo (J. Narkevičius – ELTA) užsibraukė savo galimybes tapti ministru ateityje bent artimiausiais metais“, – konstatavo prezidentas, vildamasis, kad LLRA-KŠS pasiūlys tinkamą kandidatą į partijai deleguotą ministeriją.
Tikisi, kad „Nemuno aušra“ ras nepartinius ministrus ir nekomplikuos proceso
Prezidentas jau anksčiau tikino, kad laikysis nuostatos netvirtinti partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus – kaip ir pernai lapkritį, kai buvo formuojama Gintauto Palucko Vyriausybė.
G. Nausėda teigė besitikintis, kad „aušriečiai“ šioje situacijoje ieškos konstruktyvių sprendimų, o ministrų skyrimo procesai nebus apsunkinti.
„Man atrodo, kad visi dalyviai jau labai aiškiai suprato, kad šitas principas toliau bus taikomas, ir dabar ieško, kaip galėtų elgtis tokioje konkrečioje situacijoje. Tikiu, kad ieškos konstruktyvių sprendimų, kurie neištęs proceso arba nepadarys proceso labai komplikuotu“, – sakė prezidentas.
Kaip skelbta, pirmadienį „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis patikino, kad jo vedama politinė jėga nesiūlys partinių kandidatų į Ministrų kabinetą.
„Valstiečiui“ V. Ąžuolui galiotų tokie patys standartai kaip ir „Nemuno aušrai“
Tuo metu klausiamas apie nevienareikšmiškai vertinamais pasisakymais pagarsėjusį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narį Valių Ąžuolą bei jo perspektyvas tapti ministru, prezidentas leido suprasti, kad parlamentarui taikytų tokius pat vertinimo kriterijus, kaip ir R. Žemaitaičiui – skirtingų raudonųjų linijų nebraižytų.
„Nereikėtų, turbūt, taikyti dvigubų standartų ir sakyti, kad štai pono Žemaitaičio partijai taikomos raudonos linijos, tuo metu kiti daro arba pasisako netgi dar radikaliau, bet mes kažkodėl to nematome. Iš mano, kaip iš prezidento, pusės, neturėčiau braižyti skirtingų kokybinių reikalavimų kandidatams į ministrus. Ir apskritai tikrai šitame procese, kaip ir ankstesniuose, dalyvausiu aktyviai, stengsiuosi, kad tie ministrai, kurie keis buvusiuosius, pagal savo dalykines savybes, pagal savo ideologines nuostatas būtų ne prastesni negu buvo“, – kalbėjo G. Nausėda, pažymėdamas, kad visi susitikimai su kandidatais į ministrus nebus „notariniai pokalbiai“.
ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos Ingos Ruginienės kandidatūros.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Partijoje, kurioje šlovinami žudikai, prievartautojai ir vagiai okupantai, jos narys bus siūlomas į teisingumo ministre.
Taip pati blogiausia vyriausybė Lietuvos istorijoje, kuri kelia pavoju Lietuvos egzistavimui.