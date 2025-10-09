Premjerė žada pasidomėti situacija dėl už pedofiliją bausto kardinolo gatvių pavadinimų

„Nieko nežinau apie tą situaciją“, – ketvirtadienį per Vyriausybės valandą Seime prisipažino premjerė.
„Jeigu atsiųstume daugiau medžiagos į paštą, mielai įsigilinsiu“, – teigė ji liberalui Vitaliui Gailiui, klausiusiam, ar premjerė žada kaip nors reaguoti į situaciją.
V. Gailiaus teigimu, Vyriausybė gali pareikalauti Vilniaus rajono savivaldybės užtikrinti viešąjį interesą per Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje.
„Vyriausybės atstovo pagrindinė pareiga yra ginti Konstituciją ir viešąjį interesą, todėl jis galėtų paaiškinti savivaldybei, kad garbės vardas turėtų būti naikinamas, kai asmens reputacija akivaizdžiai prasilenkia su viešuoju gėriu“, – teigė parlamentaras.
Anot jo, Vyriausybės atstovas, nustatęs, kad savivaldybės priimtas teisės aktas pažeidžia viešąjį interesą, gali kreiptis į administracinį teismą su pareiškimu viešajam interesui apginti.
„Vilniaus rajono savivaldybės taryba (...) verčia žmones gyventi to asmens vardu pavadintose gatvėse, jausti pažeminimą ir svetimą gėdą“, – kalbėjo liberalas.
BNS rašė, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2015 metais H. Gulbinowicziui suteikė rajono garbės piliečio vardą.
Nemenčinėje, Pakalniuose ir Punžonyse yra dvasininko garbei pavadintos gatvės.
2020-ųjų lapkritį mirusiam dvasininkui Vatikanas buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo tarnyba.
Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs H. Gulbinowiczius buvo Vroclavo arkivyskupas, 1985 metais tapo kardinolu.
Rugsėjo 26 dieną Vilniaus rajono savivaldybės taryba svarstė siūlymą atimti iš H. Gulbinowicziaus garbės piliečio vardą ir jam nepritarė.
Sprendimui nepritarė taryboje daugumą sudarantys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė yra sakiusi negalinti kištis į savivaldybės sprendimą bei prisipažino, kad ir pati nebalsuotų už gatvių pervadinimą ar garbės piliečio vardo atėmimą iš H. Gulbinowicziaus.
