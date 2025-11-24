 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė apie kultūros darbuotojų spaudimą regionuose: „Pirmą kartą apie tai girdžiu“

2025-11-24 13:35
2025-11-24 13:35

Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariams reiškiant susirūpinimą dėl kultūros darbuotojų regionuose patiriamo spaudimo, premjerė Inga Ruginienė sako apie šią situaciją nieko negirdėjusi. Vis dėlto, kaip pabrėžia ji, kiekvienas pilietis turi turėti teisę laisvai reikšti savo nuomonę.

Inga Ruginienė. ELTA / Žygimantas Gedvila

Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariams reiškiant susirūpinimą dėl kultūros darbuotojų regionuose patiriamo spaudimo, premjerė Inga Ruginienė sako apie šią situaciją nieko negirdėjusi. Vis dėlto, kaip pabrėžia ji, kiekvienas pilietis turi turėti teisę laisvai reikšti savo nuomonę.

0

„Pirmą kartą apie tai girdžiu. Man atrodo, kad niekada nebuvau prieš aktyvią politinę poziciją. Gali būti, galbūt, darbo metu, gal tie klausimai kažkiek trukdo, bet kiekvienas iš mūsų turime teisę kalbėti laisvai ir aš manau, kad tas turi būti užtikrinta“, – žurnalistams Vilniuje teigė premjerė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariai pristatė tolesnį veiklos planą bei išreiškė nerimą dėl padėties regionuose. Anot jų, kultūros darbuotojai iš darbdavių bei valdžios atstovų patiria spaudimą ir gąsdinimus dėl to, kad palaiko asamblėjos pilietinį judėjimą, nori dalyvauti mitinguose ar kituose renginiuose. 

Iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė paragino Kultūros ministeriją šiuo klausimu imtis lyderystės. 

„Norėčiau pakviesti Kultūros ministeriją imtis labai griežtų žingsnių užkardant šitą propagandos mašiną ir tų neigiamų komentarų kiekį, būtent kultūros žmonių atžvilgiu“, – žurnalistams teigė meno prodiuserė.

Kaip skelbta, penktadienį sostinėje buvo surengtas Kultūros asamblėjos mitingas „Kokios valstybės mes norime?“. Juo buvo užbaigta mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Mitinge dalyvavo iš visos Lietuvos atvykę kultūros, švietimo, mokslo, sporto, verslo, žemės ūkio sektorių atstovai, taip pat jaunimas. 

Mitingo organizatoriai kvietė pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui bei reikalauti valdančiųjų atsakomybės už savo veiksmus. 

