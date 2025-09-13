Popovienė: spalį mes jau turėsime tam tikrus siūlymus dėl mokyklų tinklo

„Spalio mėnesį mes jau turėsime tam tikrus siūlymus dėl mokyklų tinklo“, – ketvirtadienį lankydamasi liberalų frakcijos posėdyje kalbėjo ministrė.
R. Popovienė pažymi, jog Lietuvos demografinė situacija yra itin prasta, o moksleivių skaičius toliau nuo regionų centrų esančiose mokyklose sparčiai mažėja. Todėl, pasak jos, sprendimai dėl mokyklų tinklo neabejotinai turės būti priimti.
„Mes matome tą problemą, kad demografiniai pokyčiai Lietuvoje tikrai yra katastrofiški. Vaikų gimstamumas tikrai yra mažėjantis. Regionuose iš tiesų yra ir mažėjantis vaikų skaičius mokyklose. Todėl sprendimai dėl mokyklų tinklo turės būti priimti. Jie yra jau dabar darbo grupėje svarstomi“, – Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdžio metu kalbėjo ministrė.
„Mes tikrai turime suteikti daugiau galių ir pačioms savivaldybėms, ir numatyti įvairiausių kitų formų, ir jungtinių mokyklų, ir peržiūrėti pradinėse klasėse galimų moksleivių skaičių, nes mūsų pagrindinis tikslas yra, kad mokykla ir ugdymo paslauga būtų kuo arčiau vaiko. Tai yra pagrindas. Ypač – pradinėje mokykloje“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad 2021 m. Vyriausybė buvo pritarusi nuostatai, jog gimnazijose turi būti bent 21 vienuoliktokas.
Tiesa, praėjusiais metais švietimo, mokslo ir sporto ministre paskirta Raminta Popovienė jau šių metų pradžioje užsiminė apie iniciatyvą mažinti minimalų mokinių skaičių III gimnazijos klasėse. Nors toks užmojis sulaukė buvusios valdžios kritikos, švietimo profsąjungos jam reiškė palaikymą, siūlydamos šalies regionuose esančioms savivaldybėms suteikti daugiau laisvės apsispręsti dėl mažesnių klasių išlaikymo.
Savo ruožtu Vyriausybė pavasarį patvirtino sprendimus dėl III ir IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus. Numatyta, kad vienuoliktokų ir dvyliktokų klasės, kuriose mokosi nuo 12 iki 20 mokinių, gali būti išlaikomos, jeigu pusę jų mokymo lėšų iš savo biudžeto skiria mokyklos steigėja – savivaldybė. Kitus 50 proc. lėšų tokių klasių išlaikymui skiria valstybė.
Pastarieji pakeitimai įsigalios nuo rugsėjo 1-ąją prasidėsiančių mokslo metų. ŠMSM duomenimis, tai leido išsaugoti 42 regionų gimnazijas, kurioms dėl nepakankamo moksleivių skaičiaus grėsė reorganizacija.
