  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Komentarai ir analizė

Gintarė Dzindzelėtaitė-Kelmelė. Ar matematika tikrai „ne visiems“? Kaip Lietuvos požiūris formuoja vaikų pasiekimus

2025-09-05 17:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 17:28

Šį pirmadienį minėjome Rugsėjo 1-ąją, kuri primena – nuo mokyklos prasideda mūsų šalies ateitis. Mokykla nėra tik vieta, kur vaikai įgyja žinių – tai vieta, kur formuojasi požiūris į mokymąsi, pasitikėjimas savimi bei gebėjimai siekti tikslų. Ir tai, kaip mūsų vaikai mato save ir savo galimybes, priklauso ne vien nuo įgimtų gabumų ar mokyklos išteklių. Vaikų tikėjimą savimi formuoja ir mūsų – tėvų, mokytojų, bendruomenės – požiūris.

Gintarė Dzindzelėtaitė-Kelmelė

Gintarė Dzindzelėtaitė-Kelmelė

0
Sritis, kurioje dažniausiai girdime įvairias nuostatas – matematika. Tyrimai rodo, kad vaikų pasiekimai šioje srityje itin priklauso nuo suaugusiųjų siunčiamų žinučių. Vaikai, kurių tėvai vertina matematiką ir žiūri į ją teigiamai, pasiekia aukštesnių rezultatų, rodo Pitsburgo universiteto (JAV) 2020 m. tyrimas. Ir priešingai: šeimoje, kur tvyro baimė šiam mokslui ar įsitikinimas, kad „matematika – kančia“ arba ji „ne visiems skirta“, šie jausmai persiduoda vaikams ir riboja jų galimybes.

Stereotipai formuojasi labai anksti. Vašingtono universiteto (JAV) mokslininkai 2011 m. nustatė, kad jau antroje klasėje mergaitės dažnai susiduria su nuostata, jog matematika, kaip ir daugelis kitų tiksliųjų mokslų, yra berniukų sritis. Tai mažina jų pasitikėjimą savimi ir ilgainiui riboja ne tik akademines galimybes, bet ir karjeros pasirinkimus.

Be to, pasitikėjimas savo gebėjimais dar labiau nyksta su amžiumi. Tai yra, kuo vaikai vyresni, tuo mažiau jie tiki, kad yra pajėgūs išmokti matematikos, ypač jei ankstesnės jų patirtys mokantis šio mokslo buvo neigiamos, rodo Monašo universiteto (Australija) 2023 m. atliktas tyrimas.

Lietuvos švietimo kontekste požiūrio galia ypač svarbi: mūsų mokyklų pasiekimai tarptautiniuose tyrimuose rodo, kad tarp mokinių egzistuoja didelis atotrūkis. Pasak PISA 2022 m. tyrimo, Lietuvos vaikai iš aukščiausio socioekonominio sluoksnio yra daugiau nei dvejais metais priekyje akademine prasme už vaikus iš žemiausio sluoksnio. Tai yra, mokiniai, kurie gauna didesnį šeimos palaikymą ir geresnę prieigą prie aukštos kokybės pagalbos, pasiekia geresnių rezultatų.

Ši problema nėra nauja, bet ją galime keisti. Tėvų ir mokytojų lūkesčiai – viena galingiausių priemonių. Mokiniai, kuriuos moko pedagogai, turintys didelį tikėjimą vaikų gebėjimais, dažniau pasiekia geresnių rezultatų, nepriklausomai nuo šių mokinių pradinio žinių lygio. Tikėjimas vaiko gebėjimais tampa savaime išsipildančia pranašyste. Tai reiškia, kad ne tik programa ar egzaminai lemia rezultatus – mūsų tikėjimas vaikais formuoja jų realybę.

Šį tikėjimą svarbu rodyti ir visos valstybės mastu. Deja, prieš rugsėjį vėl išgirdome politikų kalbas apie galimą egzaminų „kartelės“ peržiūrą – sumažinamus reikalavimus ar privalomų egzaminų atsisakymą. Ar tikrai tokia politika padeda rūpintis vaikų ateitimi? Tyrimai rodo priešingai: lengvesni reikalavimai gali sustiprinti pasitikėjimo savimi nykimą, skatinti atsakomybės vengimą ir didinti socialinę nelygybę. Tuo metu aukšti standartai, nuoseklus mokymasis ir tikėjimas kiekvieno vaiko galimybėmis duoda rezultatą.

Todėl su iniciatyva „Nenuleiskim kartelės“ raginame tikėti kiekvienu vaiku ir suteikti lygias galimybes tobulėti. Skatiname mokant matematikos ne tik laikytis tinkamo požiūrio, bet, be abejo, užtikrinti ir reikiamas sąlygas. Kol Lietuvoje egzistuoja egzaminų sistema, privalome rūpintis, kad jie vyktų sklandžiai: užduotys atitiktų ugdymo turinį, o programos – pamokų skaičių ir praktinius gyvenimo poreikius. Taip pat skirtumai tarp A ir B lygio turi būti aiškiai apibrėžti, kad tiek vaikai, tiek mokytojai juos suprastų. Galiausiai, būtina daugiau investuoti į mokytojų paruošimą, o sprendimus dėl egzaminų priimti remiantis patikimais duomenimis.

Lietuva negali sau leisti vidutiniškumo. Jei siekiame šalies, kurioje mokslas ir inovacijos tampa varomąja jėga, turime pradėti nuo vaikų požiūrio į savo gebėjimus ir suaugusiųjų lūkesčių jiems. Tik taip galime užtikrinti, kad matematika – kaip ir kiti mokslai – būtų prieinama kiekvienam, o ne tik privilegijuotai mažumai.

Gintarė Dzindzelėtaitė-Kelmelė, „Švietimas #1” valdybos narė ir „Devbridge Foundation“ vadovė.

Apie „Švietimas #1”

VšĮ „Švietimas numeris vienas“ – tai ne pelno siekianti, Lietuvos startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ įsteigta organizacija, vienijanti verslo lyderius, kurie siekia kurti pažangią, pasaulyje lyderiaujančią švietimo sistemą.

 

