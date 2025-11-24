 
TV3 naujienos > Lietuva

Poliklinikos žinia pribloškė gyventojus: šie tyrimai bus teikiami tik mokamai

2025-11-24 13:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 13:08

Dalis klaipėdiečių apstulbo, kai išvydo vienos gydymo įstaigos pranešimą, kad reikalingus tyrimus galės gauti tik susimokėję iš savo kišenės.

Ligoninė (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Dalis klaipėdiečių apstulbo, kai išvydo vienos gydymo įstaigos pranešimą, kad reikalingus tyrimus galės gauti tik susimokėję iš savo kišenės.

Žinia apie tai socialiniame tinkle pasidalinęs Jūrininkų sveikatos priežiūros centras nurodė, kad valstybės apmokamų radiologijos paslaugų šį mėnesį suteikti nebegali.

„Informuojame, kad viršijus Valstybinė ligonių kasa prie SAM (VLK) sutartinius radiologinių paslaugų apimties įsipareigojimus, šį mėnesį nemokamų radiologijos paslaugų pagal VLK finansavimą teikti nebegalime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Radiologinės paslaugos (rentgeno, echoskopijos ir kt.) šiuo laikotarpiu bus teikiamos tik mokamai. Atsiprašome už galimus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą. Dėl paslaugų ar jų kainų galite kreiptis registratūroje arba telefonu: +370 46 222 777“, – pranešė įstaiga.

Tokiu įrašu pasipiktino ne vienas gyventojus ir stebėjosi, kam tuomet moka mokesčius, jei negali gauti reikalingų paslaugų. 

Pasikeitė tvarka, kaip apmokės už paslaugas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šiemet ligonių kasų iniciatyva buvo atnaujinta sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka siekiama užtikrinti tvaresnį Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų panaudojimą ir paskatinti gydymo įstaigas labiau orientuotis į pacientų poreikius.

Pagal naująją tvarką nuo 2025 m. balandžio 1 d.:

Sutarčių lėšos naudojamos tik toms paslaugoms, kurioms jos buvo suplanuotos. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, nesuteikus suplanuotų išsamių gydytojų konsultacijų, įstaiga negalės tomis lėšomis finansuoti kitų paslaugų. Taip siekiama, kad lėšos būtų naudojamos tikslingai, o pacientai gautų reikalingiausias paslaugas.

Prioritetinės viršsutartinės paslaugos bus apmokamos pirmumo tvarka. Tai itin svarbios paslaugos, kurių nesuteikus laiku padidėtų pacientų mirtingumas ir neįgalumas: skubiosios medicinos pagalbos ir stebėjimo paslaugos, prioritetinės stacionarinio gydymo paslaugos (pavyzdžiui, gimdymo, miokardo infarkto, insulto gydymo), prioritetinės reabilitacijos paslaugos, išplėstinės ir išsamios konsultacijos. Kitos viršsutartinės paslaugos bus apmokamos tik apmokėjus šias paslaugas.

Atsižvelgiant į fondo galimybes, sutartis viršijančios paprastos konsultacijos ir neprioritetinės reabilitacijos paslaugos bus apmokamos iki 70 proc., neprioritetinės stacionarinės paslaugos iki 30 proc., kitos paslaugos iki 100 proc. jų bazinės kainos. 

Keičiamas brangiųjų tyrimų ir procedūrų apmokėjimo modelis. Atsisakoma „plaukiojančio balo“ sistemos – vietoj jos įsigalios fiksuotos sutartys su kiekviena gydymo įstaiga. Už viršsutartinius kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimus bus mokama iki 70 proc., o kitų brangiųjų tyrimų ir procedūrų (pavyzdžiui, hemodializės) – iki 100 proc. bazinės kainos, atsižvelgiant į fondo galimybes ir numatytą apmokėjimo tvarką.

Iš anksto nustatyta, kokia dalis viršytų paslaugų bus apmokama. Kai kurios viršsutartinės paslaugos bus apmokamos skaičiuojant nuo sumos, neviršijančios 50 proc. sutartyje numatytos. Tai galios paprastoms konsultacijoms, dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugoms, neprioritetinėms stacionarinėms paslaugoms, pradinei ir ambulatorinei medicininei reabilitacijai, neprioritetinei stacionarinei reabilitacijai, taip pat kompiuterinės ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimams.

Sveikata.lt
