Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija ieško grybauti išėjusio ir dingusio vyro

2025-10-02 15:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 15:11

Varėnos rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Vytauto Suprinaičio, kuris rugsėjo 29 d. apie 16 val. išėjo grybauti iš namų, esančių Varėnos r., Perlojos k. ir iki šiol negrįžo.

Policija (nuotr. BFL)

Varėnos rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Vytauto Suprinaičio, kuris rugsėjo 29 d. apie 16 val. išėjo grybauti iš namų, esančių Varėnos r., Perlojos k. ir iki šiol negrįžo.

REKLAMA
1

Vytautas Suprinaitis yra apie 172 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų žilų plaukų. Išeidamas jis vilkėjo pilkos spalvos sportines kelnes ir tamsiai mėlynos spalvos megztinį, avėjo žalios spalvos gumines klumpes, su savimi turėjo baltos spalvos kibirą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vykdant vyro paiešką, policijos pareigūnai apžiūrėjo miško masyvą, patikrino galimas buvimo vietas Varėnos rajone ir mieste, buvo pakeltas Alytaus apskr. VPK dronas, dirbo kinologai su tarnybiniais šunimis.

Asmenis, pastebėjusius minėtą vyrą, prašome skubiai informuoti Varėnos r. PK Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Evaldą Didiką telefonu +370 700 65575, mob. tel. +370 695 81683, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų