Policija ieško grybauti išėjusio ir dingusio vyro

Vytautas Suprinaitis yra apie 172 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų žilų plaukų. Išeidamas jis vilkėjo pilkos spalvos sportines kelnes ir tamsiai mėlynos spalvos megztinį, avėjo žalios spalvos gumines klumpes, su savimi turėjo baltos spalvos kibirą.
Vykdant vyro paiešką, policijos pareigūnai apžiūrėjo miško masyvą, patikrino galimas buvimo vietas Varėnos rajone ir mieste, buvo pakeltas Alytaus apskr. VPK dronas, dirbo kinologai su tarnybiniais šunimis.
Asmenis, pastebėjusius minėtą vyrą, prašome skubiai informuoti Varėnos r. PK Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Evaldą Didiką telefonu +370 700 65575, mob. tel. +370 695 81683, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
