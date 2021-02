Policija apie nutekintus „CityBee“ ir kitų bendrovių duomenis: mato riziką dėl vairuotojų pažymėjimų klastojimo

Trečiadienį vykusiame Seimo teisės ir teisėtvarkos posėdyje dalyvavęs Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas tvirtina, kad šiuo metu tyrėjai analizuoja nutekintus duomenis.

„Tyrėjai intensyviai analizuoja duomenis, kurie buvo nutekinti. Tam tikros rizikos visada egzistuoja. Žinoma tai yra vardai, pavardės, gimimo datos, elektroninio pašto adresai, prisijungimo slaptažodžiai.

Matome riziką – vairuotojų pažymėjimų tikrieji duomenys, galbūt tai gali būti ir ne masinis reiškinys, bet yra tikimybė, kad gali būti suklastoti tam tikri vairuotojų pažymėjimai, panaudojant visus tuos tikrus duomenis, tik įdedant kitas nuotraukas“, – apie rizikas perspėja A. Paulauskas.

Bus skirta daugiau lėšų kibernetiniam saugumui

Posėdyje dalyvavęs ir Kriminalinio policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis atskleidė, kad per ateinančius du metus bus skiriamas papildomas milijonas eurų. Šios lėšos bus skirtos stiprinti kibernetinių nusikaltimų tyrimo pajėgumus.

„Policijos vadovybė per du metus skirs iki milijono eurų įsisavinti būtent kriminalinėje policijoje. Per tuos du metus mes sustiprinsime pajėgumus be to kas yra dabar.

Dabar yra įsteigta 10 nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimų skyrių. Įsteigsime 20 etatų su tam skirta infrastruktūra tirti tokio pobūdžio nusikalstamas veikas“, – pasakoja R. Kiškis.

Toks finansavimo padidinimas kibernetinio saugumo ekspertui Mariui Pareščiui kelia juoką. Jo teigimu, pareigūnams tobulintis reikia kasmet, o tam skirti reikia kur kas didesnes sumas.

REKLAMA

„Prašyčiau ir Seimo, ir atsakingų institucijų vadovų skirti daugiau finansavimo kibernetinės policijos pareigūnams. Pareigūnų kvalifikacija yra nepakankama, technologinės įrangos kibernetiniams nusikaltimams tirti policija turi nepakankamai.

Informacija, kad bus skiriamas vienas milijonas eurų... Nepykit, įvardysiu, kad tai yra juokinga suma. Aš manau, kad ta suma turėtų būti bent trys milijonai eurų metams, kad būtų pakelta pareigūnų kvalifikacija, kurie jau dabar dirba.

Jiems neužtenka laiko, žinių ir mokslų pasitobulinti. Kibernetiniai nusikaltėliai tobulinasi kasdien. O mes, panašu, tobulinamės turbūt kartą į tris metus“, – savo pastabas pateikia M. Pareščius.

Informacija vėl teikiama

Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad „CityBee“ vengia dalintis duomenimis su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru (NKSC), šiandien posėdyje dalyvavęs centro vadovas Rytis Rainys tikina, kad informacija vėl gaunama.

„Vakar buvo susirašinėjimas įtraukiant teisininkus iš abiejų pusių: mūsų ir „CityBee“ atstovų. Įvyko geras informacijos apsikeitimas. Šiandien ryte turėjome dalykišką pasitarimą su „CityBee“ atstovais.

Susikalbėjome, gavome ne tik patikinimus, kad informacija mums bus teikiama ji nuo šio ryto pradėjo būti teikiama faktiškai, todėl galiu pasakyti, kad išsisprendė ta situacija teigiamai“, – situaciją apibendrino R. Rainys.