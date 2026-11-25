Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidos „Dienos pjūvis“ pokalbis su gydytoja toksikologe Gabija Laubner-Sakalauskiene.
Ar jaunimas aktyviai vartoja elektronines cigaretes?
Kasmet matome atnaujinamą statistiką. Kaip jūs dabar matote situaciją? Ar vis dar išlieka tendencija, kad jaunimas labai aktyviai vartoja elektronines cigaretes?
G. Laubner-Sakalauskienė: Labai svarbią temą palietėte. Iš esmės elektroninių cigarečių rinka yra nukreipta būtent į jaunus žmones. Bet mes turėtume truputėlį patikslinti, kad elektroninė cigaretė pati yra prietaisas. Tai nėra kažkas, kas iš esmės yra blogai. Elektroninė cigaretė yra kaip stiklinė, į kurią galima įpilti vandens, galima įpilti benzino.
Elektroninę cigaretę gali užpildyti vienu kažkokiu papildu, bet gali užpildyti ir tuo, ką vartoja žmonės, kurie susiduria su priklausomybėmis arba žalingu vartojimu, – psichoaktyviosiomis medžiagomis. Iš tų, kurie prekiauja elektroninėmis cigaretėmis, mes tikrai galime nusipirkti legalių produktų, tai yra užpildų, kurie yra arba su nikotinu, arba be nikotino, bet tai nėra narkotikai arba psichoaktyviosios medžiagos.
Tuo tarpu, kaip jūs pradėjote sakyti, kad jaunimas kažką rūko ar vartoja, tai dažniausiai yra internetu įsigyjamos psichoaktyviosios medžiagos, kuriomis užpildoma elektroninė cigaretė. Jeigu elektroninė cigaretė yra vienkartinė, jos negalima atidaryti ir užpildyti. Jeigu nusiperkate pas mus prekybos centruose ar degalinėje, ten yra skonių, kvapų įvairovė ir panašiai.
Aišku, ir tai yra pakankamai žalinga jaunam žmogui, bet, kaip minėjau pradžioje, visa rinka yra orientuota ne į suaugusius žmones, kuriems yra 35 ar 40 ir daugiau metų, bet būtent į nebrandžias smegenis. Tai yra žmonės, kurių vadinamoji prefrontalinė žievė – smegenų sritis, atsakinga už sprendimus, už tai, kas bus rytoj, už spontaniškumą, už žinojimą, ką aš darau, – yra nesubrendusi.
Žmonės, kurie kuria, parduoda elektronines cigaretes ir jų užpildus, orientuojasi į tuos jaunus žmones, jais pasinaudodami ir juos pripratindami. Net jeigu kalbame apie legalų produktą, tai yra užpildą su nikotinu, kurį galima legaliai įsigyti, elektroninė cigaretė nėra paprasta tradicinė cigaretė, kurioje yra dervų, tabako. Ten yra nikotino druskų.
Vienas dalykas – elektroninė cigaretė yra rūkoma labai dažnai. Mes galime bet kada išsitraukti iš kišenės, naktį iš po pagalvės, pasėdėti, parūkyti. Kitas dalykas – pati nikotino druska yra tokios struktūros, kad ją vartojant priklausomybė mūsų galvos smegenyse sukeliama žymiai greičiau negu rūkant paprastą cigaretę.
Mes tikrai matome tas prekyvietes, kuriose elektroninės cigaretės parduodamos legaliai. Ar galime teigti, kad ten parduodami tam tikrus reikalavimus atitinkantys užpildai ir preparatai?
G. Laubner-Sakalauskienė: Pagal įstatymus normaliomis sąlygomis narkotikų ar psichoaktyviųjų medžiagų ten nusipirkti negalima. Bet Lietuvoje jau nuo praėjusių metų yra draudžiami skoniai ir kvapai. Tuo tarpu mes patys matome, kad bet kurioje degalinėje arba parduotuvėje galima nusipirkti visą spektrą. Tai reiškia, kad įstatymas apeinamas – gaminamas ne užpildas, o vienkartinis prietaisas, kuris jau į įstatymą neįeina. Įstatymas turi spragų ir prekybininkai jomis labai gražiai pasinaudoja.
Ar įmanoma ištirti, kas yra prietaiso viduje?
Iš tiesų, kiek teko kalbėtis ir su jumis anksčiau, ir su kitais toksikologais, jie pabrėžė, kad dabar galima sumaišyti įvairius preparatus ir, užpildžius elektroninę cigaretę, nežinosi, ką surūkysi. Kiek įmanoma ištirti, kas yra viduje?
G. Laubner-Sakalauskienė: Čia jau kalbame apie nelegalius produktus, kuriuos žmonės dažniausiai iš kažkur gauna. Kaip jūs minėjote, gali pats sumaišyti. Gali, teoriškai gali. Tikrai yra tokių buitinių alchemikų, kurie gali pasigaminti patys. Bet čia yra labai sunkus klausimas, nes tie žmonės, kurie gamina, dirba tam tikrose laboratorijose. Tai nėra gražus vaistų fabrikas, kuriame visi baltais chalatais, steriliomis sąlygomis.
Dažniausiai tai yra kažkokia pogrindinė laboratorija, kurioje sumaišomos psichoaktyviosios medžiagos. Paskui nežinau, ar jos padalijamos į lygias dalis. Vienoje daugiau vienų, kitoje – daugiau kitų. Kokių – niekas nežino, nes visą laiką sukuriamos kažkokios naujos medžiagos. Tie, kurie draudžia, niekada nespėja paskui tą traukinį – tuos, kurie gamina.
Gal kažkas liko ant stalo, sušlavė, sudėjo į atskirą tarą ir parduoda. Yra visokių situacijų, bet iš esmės tie, kurie gamina, nežino, ką jie gamina. Tie, kurie vartoja, nežino, ką jie vartoja. O mums, kaip gydytojams, labai sunku nustatyti, nes tų medžiagų dabar yra labai daug. Realiai pasaulyje yra jau daugiau nei 1000 psichoaktyviųjų medžiagų.
Kiekvienais metais pagaminama apie 30–40 medžiagų. Tai yra po vieną medžiagą per savaitę. Pagrindinės medžiagos, kurias vartoja jauni žmonės, yra sintetiniai katinonai ir sintetiniai kanabinoidai. Tai yra medžiagos, kurios imituoja arba kanapių, arba amfetaminų poveikį ir yra labai stiprios. Žiūrint, kokio poveikio žmogus nori, renkasi arba sintetinius katinonus, arba sintetinius kanabinoidus.
Kaip nustatyti? Dabar visai neseniai nacionalinė laboratorija, esanti Žolyno gatvėje, yra įsigijusi reagentų ir aparatūros medžiagoms nustatyti. Dabar jau yra vilties, kad gali arba gydymo įstaiga, arba patys žmonės kreiptis, priduoti savo kraujo ar šlapimo mėginį ir galbūt medžiagą pavyks nustatyti.
Bet jūs supraskite, tam, kad nustatytume medžiagą, reikia turėti reagentą. Tam, kad turėtume reagentą, reikia žinoti, ko mes ieškome. O jeigu ta laboratorija nežino, ką pagamino, tas žmogus, kuris nusiperka, nežino, ką vartoja, o mes nežinome, ko ieškoti, tai kaip surasti? Jeigu tai yra medžiaga, kuri yra aiški, taip, ją galima nustatyti. Bet daugeliu atvejų mes nežinosime, ką žmogus vartoja.
Kaip žmogų veikia psichoaktyvios medžiagos?
Iš tiesų, sintetiniai katinonai ir kanabinoidai paprastam žmogui atrodo tokie sudėtingi žodžiai, bet kaip jie veikia? Koks jų veikimo principas, kai patenka į organizmą?
G. Laubner-Sakalauskienė: Viena grupė slopina, kita grupė, atvirkščiai, stimuliuoja. Dažniausiai jauni žmonės renkasi tą grupę, kuri stimuliuoja. Jie nenori miegoti, nori, kad būtų energijos. Šios medžiagos dažniausiai imituoja amfetamino ir metamfetamino poveikį. Tai reiškia, kad yra daug energijos. Rizika yra didelė, nes tu niekada negali žinoti, kokia ten yra koncentracija.
Tau gali tiesiog plyšti kraujagyslė, išsilieti kraujas į smegenis, gali labai stipriai pakilti kūno temperatūra – iki 40, 41, net 43 laipsnių. Kartais žmogus neguli lovoje ir nesivėsina, o kaip tik bėgioja gatvėje, bando nusirengti ir voliotis baloje ar sniege, nes jam labai karšta. Kūnas tiek dega, o protas irgi labai stipriai stimuliuotas, kad jam atrodo, jog reikia atsivėsinti.
Širdis, aišku, labai stipriai plaka, kvėpavimas stiprus ir žmogus dažniausiai, šalia viso to, dar haliucinuoja. Tai yra žmogus girdi garsus, kurių nėra, mato vaizdus, kurių nėra, ir tiesiog yra pavojingas sau ir aplinkai. Jis gali išeiti prieš eismą, nes nesupras, kad yra automobilių sraute.
Jis gali, galvodamas, kad turi sparnus, iš daugiaaukščio pastato bandyti išeiti per langą, skristi ir nukristi. Gali pagalvoti, kad ant upės yra stiklas, bandyti pereiti ir įkristi į upę. Ta savijauta, ta būsena, kurią sukuria sintetinės medžiagos, yra pavojinga būtent tuo, kad žmogus tampa labai pavojingas sau.
Bet čia turbūt neapskaičiuosi, kokio kiekio reikėtų, kad taip nutiktų. Mes turbūt negalėtume pasakyti, kad pavartosiu mažiau negu tam tikrą kiekį ir man nieko nebus, nebus tokių haliucinacijų?
G. Laubner-Sakalauskienė: Jeigu žmogui nieko nenutiko, reiškia, jam tuo metu pasisekė. Kartais būna, kad pasiseka ir tris kartus, ir dešimt kartų, o kitą kartą nepasiseka. Pasakyti, kad tokia dozė yra saugi, o tokia dozė jau rizikinga, praktiškai neįmanoma, nes neįmanoma suprasti, kokia ten yra koncentracija. Čia ne vaistai, pagaminti laboratorijoje, kur labai aiškiai susverta ir pasakyta, kiek miligramų yra veikliosios medžiagos. Praktiškai neįmanoma. Ir vienas kartas gali būti tiesiog mirtinas.
Kaip su tokiomis situacijomis susitvarko gydytojai?
Mes turėjome tokių atvejų, kai ir mokyklose mokiniai tiesiog iškrito, nes neaišku, ko parūkė, kas buvo elektroninėje cigaretėje. Kaip patys gydytojai tvarkosi su tokiomis ūmiomis būklėmis? Koks yra pagrindinis veiksmų planas?
G. Laubner-Sakalauskienė: Kaip minėjau, nelabai aišku, ką žmogus vartoja, tai teikdami pirmąją pagalbą iš tikrųjų jau nebesinerviname, jeigu nežinome, o žiūrime į pacientą ir tai, kaip jis atrodo. Pagal simptomą, pagal sindromą, kuris matomas, ar jis yra komoje, ar jam yra traukuliai, ar jis yra ažituotas ir jį reikia slopinti. Pagal tą būklę mes jį ir gydome.
Tai reiškia, kad tuo metu stabilizuojame gyvybines funkcijas. Vėliau, jau stabilizavus visą jo būklę, galima bandyti aiškintis, kas ten buvo. Bet čia daugiau yra smalsumo vedinas sprendimas, nes iš tikrųjų pagalba turi būti suteikiama pakankamai greitai. Jeigu lauktume atsakymo iš laboratorijos, tai gali užtrukti geriausiu atveju valandą, gali būti ir šešios valandos. Po tiek laiko mums gali tiesiog nebereikėti to atsakymo.
Kaip padėti žmogui nelaimės atveju?
Kalbant apie simptomus, jeigu pamatytume, kad žmogui tikrai yra negerai, jis nukrito ar pasireiškė kažkokie kitokie simptomai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Pagal ką nustatyti, kad tai yra sintetinių psichoaktyviųjų medžiagų sukelta būklė?
G. Laubner-Sakalauskienė: Paprastam žmogui net nereikėtų nustatinėti medžiagos ir sakyti, ar čia kokainas, ar žolė, ar sintetika. Jeigu matome, kad žmogus yra blogos būklės, nesiorientuoja aplinkoje, vemia, jam yra traukuliai arba jis yra labai karštas, labai prakaituoja, yra labai raudonas, matome, kad kažkas yra negerai. Draugai gal pamato, kad žmogui yra kažkas negerai.
Nereikia slėpti, nereikia laikyti tos situacijos sau, reikia bet kokiu atveju skambinti greitajai pagalbai. Iškart noriu patikinti, nes dažnas klausimas yra, ar neperduos manęs policijai, jeigu situacija yra susijusi su psichoaktyviosiomis medžiagomis. Medikai tos prievolės neturi, jeigu situacija nėra susijusi su nusikalstama veika. Jeigu žmogui tiesiog tuo metu blogai, niekas nesiaiškins, ką jis ir iš kur gavo. Tiesiog padės ir gal išgelbės žmogų.
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