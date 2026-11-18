Kaip pranešė RPLC, naujajame skyriuje gydymo paslaugas vienu metu galės gauti šeši pacientai, stacionarinė psichosocialinė reabilitacija čia truks 30 dienų. Su paaugliais kasdien dirbs specialistų komanda, kurią sudarys vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologai, menų terapeutai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojai.
Paauglio gydymo laikotarpiu konsultacijos bus teikiamos ir jo tėvams, globėjams.
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad tokių paslaugų poreikis auga, todėl svarbu plėsti jų prieinamumą vaikams ir paaugliams.
„Labai svarbu, kad stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugas vaikams ir jaunuoliams plečiasi ir tampa labiau prieinamos. Deja, šios pagalbos poreikis tik auga – priklausomybę keliančių medžiagų ir probleminio ekranų naudojimo skaičiai auga, turime prisitaikyti prie šios realybės ir sparčiai atliepti vaikų bei šeimų pagalbos poreikį“, – pranešime cituojamas L. Kukuraitis.
RPLC Vilniaus filialo direktorius Giedrius Likatavičius savo ruožtu teigė, kad pagrindinis gydymo tikslas – sukurti saugią, struktūruotą, nuo išorinių dirgiklių, psichoaktyviųjų medžiagų bei ekranų izoliuotą aplinką, kurioje paaugliai sveiksta ir mokosi gyventi kitaip.
„Stacionare sudaroma aiški ir struktūruota dienotvarkė, kuri labai reikalinga paaugliams. Kelis kartus per dieną numatytas laikas individualioms konsultacijoms, grupiniams psichoterapijos užsiėmimams. Kartu su psichoterapiniu gydymu, esant poreikiui, gali būti taikoma ir medikamentinė terapija. Taip pat užtikrinamas ugdymo procesas, organizuojamos prasmingos ir motyvuojančios laisvalaikio veiklos“, – sakė G. Likatavičius.
RPLC teikiamos gydymo paslaugos nepilnamečiams yra nemokamos, tačiau būtinas šeimos gydytojo ar pirminio lygio gydytojo psichiatro siuntimas.
Tai antrasis stacionarines gydymo paslaugas nepilnamečiams teikiantis skyrius RPLC, kitas veikia Kauno filiale.
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