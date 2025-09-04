Po Nausėdos susitikimo su Aleknavičiene – dvejonės: „Juntama, kad kandidatė yra truputį iš kitos srities“

„Susitikimo metu prezidentas gavo atsakymus į daugelį klausimų, nors yra juntama, kad kandidatė yra truputį iš kitos srities, nors ji ir pabrėžia švietimo ir kultūros sinergiją“, – po prezidento ir V. Aleknavičienės susitikimo sakė Jolanta Karpavičienė.
Anot jos, tai, kad politikė nėra iš kultūros srities, nėra priežastis, kodėl V. Aleknavičienė negalėtų būti paskirta.
„Vis dėlto, prezidentas atkreipė dėmesį, kad jam dar reikia laiko tam, kad jis galėtų pagalvoti, įvertinti visas aplinkybes ir paskui pateikti konkretų atsakymą“, – sakė patarėja.
Tikisi atlyginimų didinimo, tarptautiškumo stiprinimo
Pasak J. Karpavičienės, prezidentas iš naujojo ministro tikisi įvairius kultūros bendruomenės segmentus įtraukiančio Kultūros politikos įstatymo įgyvendinimo.
„Šiuo požiūriu keli aspektai akcentuotini. Visų pirma, nacionalinė darbotvarkė kultūros horizontalumui ir prioritetams įtvirtinti. Taip pat kultūros konkurencingumas ir regioniškumas. Kultūra ir nacionalinis saugumas bei pilietinės visuomenės atsparumas“, – vardijo prezidento patarėja.
Jos teigimu, tarp svarbiausių būsimo Kultūros ministerijos vadovo darbų turi būti atlyginimų kultūros darbuotojams didinimas, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kultūros instituto, Lietuvos kino centro biudžetai.
„Prezidentas tvirtai laikosi nuostatos, kad kultūros politika turi atskleisti kultūros srities, kūrėjų, menininkų, organizacijų potencialą ir ją įgalinti. O politinė šios srities vadovybė turi būti kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo lyderė“, – sakė patarėja.
Prezidentas taip pat tikisi kultūros diplomatijos ir tarptautiškumo stiprinimo.
„Sukonkretinant, tai visų pirma pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais, nauja Europos Sąjungos finansinė perspektyva ir, remiantis Lietuvos sezono Prancūzijoje gerąja patirtimi, įgyvendinimas programų, kuriomis mūsų šaliai strateginėse būtų kryptingai siekiama pristatyti mūsų kultūrą, o per ją – ir Lietuvos valstybę“, – kalbėjo J. Karpavičienė.
Turėjo priekaištų pirmtakui
V. Aleknavičienė šiuo metu yra Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, prieš tai beveik dešimtmetį ėjo Joniškio rajono vicemerės pareigas.
Politikė poste pakeistų šiuo metu ministro pareigas einantį socialdemokratą Šarūną Birutį.
Anksčiau prezidentas teigė matantis Š. Biručio atsakomybę dėl to, kad kultūra dar figūruoja kaip „einanti paskutinė“. Jis sakė tikėjęsis didesnio ministro aktyvumo ir aiškios vizijos dėl būsimų Lietuvos kultūros sezonų organizavimo.
Anot J. Karpavičienės, dalis darbų ir prioritetų, kurie buvo aptarti skiriant Š. Birutį ministrų, nebuvo įgyvendinti.
„Labai svarbu, kad iš tiesų realūs darbai vyktų, kad būtų sustyguoti procesai, būtų užtikrinta vadyba. Iš esmės kultūros instrumentalizavimas, plačiąja prasme, yra labai svarbus veiksnys tam, kad deklaratyvūs teiginiai iš tikrųjų taptų konkrečiais darbais“, – teigė patarėja.
Prieš socialdemokratams patvirtinant V. Aleknavičienės kandidatūrą, didžiausios kultūros įstaigos kreipėsi į prezidentą, kad Š. Birutis tęstų darbą ministerijoje.
„Kultūros bendruomenė turi tam tikrų nuogąstavimų, kad neįvyktų kažkokie tai labai ženklūs pokyčiai, būtų užtikrintas stabilumas. Tai prezidentui irgi labai svarbu, kad kultūroje būtų tęstinumas, kultūroje būtų ambicija veikti ir kultūroje būtų kompetencija tą ambiciją įgyvendinti“, – sakė J. Karpavičienė.
Lietuvoje po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo formuojama nauja Ingos Ruginienės vadovaujama Vyriausybė.
Po I. Ruginienės skyrimo premjere kitą savaitę sueina terminas, kada ji turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.
