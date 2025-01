Pažiūrėkite į sąskaitą už elektrą: daugelis permoka, bet yra išeitis

Portalo tv3.lt skaitytojas vilnietis Rimantas skundėsi, kad tik prabėgus metams suprato, kad už elektrą permokėjo.

„Peržiūrėjau kokius planus siūlo mano tiekėjas ir pamačiau, kad moku daugiau negu kiti. Patikrinau, kokios kainos pas konkurentus, ten elektra irgi pigesnė.

Taigi, ar galiu reikalauti kompensacijos? O gal nieko nelaukus eiti pas konkurentus? Tik kažin, ar taip paprastai galiu nutraukti sutartį“, – svarstė vyras.

Jis piktinosi ir tikino, kad po elektros liberalizavimo elektra tik pabrango.

„Nesuprantu, kam to reikėjo. Elektra tik pabrango. Be to, dabar tenka gaišti laiką, vis tikrinti, ar manęs tiekėjas neapgaudinėja. O jeigu kitur siūlo pigesnį planą? Galiu taip imti ir išeiti niekam nieko nepasakęs“, – klausė vyras.

Planus leidžia keisti be baudų

Elektros tiekėjo „Ignitis“ Ryšių su visuomene vadovė Laura Beganskienė tikino, kad klientai yra laisvi pasirinkti tokį planą, koks geriausiai atliepia jų poreikius.

„Niekada netaikėme ir netaikome jokių baudų ar kitų mokesčių klientams, kurie keičiasi planą.

Norint, kad naujai pasirinktas elektros energijos tiekimo planas įsigaliotų nuo kito mėnesio pirmos dienos, planą pasikeisti reikia iki priešpaskutinės mėnesio dienos. Šiuo atveju, jei klientas norėtų, kad naujas planas įsigaliotų nuo 2025 m. vasario 1 d., pasikeisti planą jam reikia iki sausio 31 d.“ – patarė elektros tiekėjo atstovė.

„Elektrum Lietuva“ Produktų vystymo vadovas Mantas Kavaliauskas taip pat tikino, kad gyventojai gali bet kada pasikeisti elektros tiekėją ar elektros planą visiškai paprastai, neišeidami iš namų, ir už tai negresia jokie mokesčiai ar baudos.

„Tą galima padaryti pasinaudojus savitarnoje, tuomet vartotojai neapsiribos savęs paros laike. Kitas būdas, paskambinti tiesiog telefonu“, – komentavo specialistas.

Anot jo, vartotojų teisė keisti planą ar tiekėją yra įtvirtinta įstatymais.

„Taip pat nereikia nutraukti ankstesnės sutarties – jos galiojimas nutrūksta iškart, kai pradedamas elektros energijos tiekimas pagal naujos sutarties sąlygas“, – sakė M. Kavaliauskas.

Įspėja apie papildomus mokesčius

„Enefit“ privačių klientų segmento vadovas Augustas Junevičius tikino, kad jau kurį laiką vartotojai gali bet kada keisti turimą elektros tiekimo planą ar nepriklausomą tiekėją, nepatirdami jokių papildomų išlaidų.

„Svarbiausias patarimas keičiant – įsivertinti ne tik kilovatvalandės kainą, bet ir taikomus arba netaikomus papildomus mokesčius, nes visa tai prisideda prie galutinės kainos už elektrą“, – atkreipė dėmesį specialistas.

Jis pažymėjo, kad kiekvienas kliento atvejis visada vertinamas individualiai ir siekiama pasiūlyti geriausią kainą.

„Netgi tada, kai vykdome sutarties pratęsimus visuomet įvertiname klientų turėtas kainas bei tiekimo planus ir nebūtinai siūlome juos pratęsti tai pačiai trukmei. Pavyzdžiui, jei klientas anksčiau turėjo 10 mėnesių trukmės sutartį, o šiuo metu galime pasiūlyti geresnę kainą 12 mėnesių laikotarpiui, būtent tokį pasiūlymą ir pateiksime.

Kitaip tariant, siekiame, kad klientas gautų geriausią tuo metu mūsų siūlomą kainą“, – komentavo A. Junevičius.

Kur pasitikrinti, ar nepermokate?

M. Kavaliauskas atkreipė dėmesį, kad pasitikrinti, ar asmuo nepermoka už elektros energiją, galima Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) skaičiuoklėje.

„Kiekvienas vartotojas gali įvertinti visų nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymus – taip bus matoma, ar pasirinktas elektros tiekimo planas yra pigiausias rinkoje. Šioje skaičiuoklėje tereikia įvesti suvartojamos elektros kiekį ir bus iš karto išfiltruoti visi įmanomi elektros tiekimo pasiūlymai nuo pigiausio iki brangiausio“, – komentavo specialistas.

Kainas ir didino, ir mažino

Lietuvos energetikos agentūra skaičiavo, kad elektros energijos vidutinė kaina biržoje Nord Pool gruodžio mėnesį siekė 0,090 Eur/kWh be PVM, panašios vidutinės kainos buvo spalio ir lapkričio mėnesiais – atitinkamai 0,091 Eur/kWh ir 0,089 Eur/kWh be PVM. Paskutiniosios šių metų savaitės vidutinė elektros kaina biržoje sudarė 0,078 Eur/kWh be PVM

Vidutinė 2024 metų elektros energijos 1 kWh kaina sudaro 0,087 Eur/kWh be PVM – tai mažiausia kaina per pastaruosius ketverius metus nuo 2021-ųjų.

Per savaitę du nepriklausomi elektros tiekėjai siūlomų 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus padidino 0,4–5 proc., o vienas tiekėjas sumažino 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus 0,1–2,5 procento.

Siūlomų 12 mėn. kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo nuo 0,240 Eur/kWh iki 0,243 Eur/kWh (viena laiko zona) ir nuo 0,229 Eur/kWh iki 0,232 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,244 Eur/kWh iki 0,245 Eur/kWh (viena laiko zona) ir nuo 0,233 Eur/kWh iki 0,234 Eur/kWh (dvi laiko zonos).