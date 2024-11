Gyventojas permokėjo, nors elektra kainavo pigiau: tiekėjai pamiršo, ką buvo prisižadėję?

Tąkart, kilus skandalui ir piktinantis gyventojams dėl permokėjimo už elektrą, dalis tiekėjų vėliau dievagojosi, kad savo klientams visgi leis nutraukti sutartis be jokio papildomo mokesčio.

Be to, žadėjo pateikti ir visą informaciją apie naujus pasiūlymus, jeigu tik bus matoma, kad elektros kainos pradės mažėti. Taip pat nuspręsta ir vienašališkai sumažinti kainas už elektrą, jei patys klientai į tiekėjus nesikreips ir už ją vis dar mokės daugiau.

O dar pernai lapkritį Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) aiškinosi, ar tiekėjai taikė pagrįstus mokesčius įmonėms joms nutraukiant sutartis.

Ne visi pamiršo nuoskaudas

Tačiau, panašu, kad ne visi gyventojai pamiršo tai, ką buvo prisižadėję dalis elektros tiekėjų.

Naujienų portalui tv3.lt skaitytojas Aurimas pasakoja, kad nors šie metai yra ramesni ir didesnių išlaidų už elektrą išvengti pavyko, tačiau jį piktina esą vis dar matoma neteisybė.

„Dažnai tenka stebėti ir vertinti elektros kainas rinkoje, o šiuo metu esu sudaręs sutartį su vienu iš elektros tiekėjų. Ir, jeigu prisiminsite, anksčiau kilusių skandalų metu dėl elektros kainų tiekėjai žadėjo visus gyventojus informuoti apie pigesnius planus, netaikyti jokių mokesčių už nutrauktas sutartis, o kai kas pasiryžo vienašališkai pakeisti sutartis ir sumažinti kainą.

Spėkite, ar gyventojams automatiškai kaina sumažinama ir dabar? Žinoma, kad ne. Kol pats nesikreipiau ir neužpildžiau prašymo sudaryti naują sutartį, tol būčiau turbūt ir toliau permokėjęs už elektrą. Ar būtinai reikia skandalų viešumoje, kad elektros tiekėjai vykdytų savo pažadus?“ – pasipiktinimo neslėpė jis.

Elektros kainomis reikia domėtis savarankiškai?

Elektros tiekėjo „Ignitis“ Ryšių su visuomenė vadovė Laura Beganskienė sako, kad dar 2023 m. vasarį, nukritus elektros kainoms rinkoje, klientai buvo raginami keisti savo planus.

„Aktyviai raginome savo klientus keistis planą, o tiems, kurie patys nepasikeitė plano į pigesnį, 2023 m. birželį patys sumažinome kainą“, – teigė ji.

Tačiau dabar, panašu, klientai rinkos naujienas turi stebėti patys savarankiškai, t.y. jei mokate už elektrą brangiau, nors yra galimybė ir sutaupyti, automatiškai sutartis nebus pakeista.

„Pastaruoju metu ryškių kainos svyravimų elektros rinkoje nestebime, pasiūlymų klientams kainos keičiasi labai nežymiai. Tam, kad naujas elektros tiekimo planas įsigaliotų nuo kito mėnesio pirmos dienos, pasikeisti turimą planą reikia priešpaskutinę mėnesio dieną.

<...> Apie pokyčius rinkoje ir svarbiausias aktualijas elektros energijos tema, klientus informuojame naujienlaiškiais, elektros rinkos apžvalgomis, ekspertų komentarais žiniasklaidoje“, – kalbėjo pašnekovė.

Tiesa, L. Beganskienė atkreipia dėmesį, kad klientams vis dar yra galimybė už elektrą mokėti tiek, kokia jos kaina bus biržoje. Tačiau kartu įspėja ir apie kylančią riziką.

„Klientai, kuriems svarbu turėti elektros tiekimo planą, kuris iškart reaguoja į kainos pokyčius biržoje, turi galimybę rinktis išmanius planus.

Šie planai susieti su biržos kaina, kuri keičiasi kiekvieną mėnesį, tad ir mokama sąskaitos suma atitinkamai keisis kiekvieną mėnesį. Kaina biržoje gali keistis nebūtinai į mažesnę pusę“, – paaiškino L. Beganskienė.

Kaip teigia pašnekovė, fiksuotą elektros kainos planą pasirinkę gyventojai iš anksto gali matyti, kiek kiekvieną mėnesį reikės mokėti už sunaudotą kilovatvalandę.

Tuo metu kito elektros tiekėjo – „Enefit“ – viešojoje erdvėje dažnai linksiuoto dėl taikytų nesąžiningų mokesčių vartotojams, atstovai sako, kad yra atvejų, kai kaina už elektrą klientams esą sumažinama vienašališkai, t.y. be paties kliento įsikišimo.

„Siekdami užtikrinti klientams kuo palankesnes sąlygas, reguliariai peržiūrime ir koreguojame savo paslaugų kainas. Per pastarąjį mėnesį kainos buvo sumažintos jau kelis kartus.

Be to, kintamos kainos planus turintiems klientams siūlome išsamias mėnesines apžvalgas. Taip užtikriname, kad mūsų klientai priimtų sprendimus remdamiesi aktualiausia informacija ir būtų informuoti patys pirmieji. Visgi turime ir tokių atvejų, kai kaina vienašališkai sumažinama bendrovės iniciatyva be papildomo kliento pasikreipimo“, –komentavo bendrovės rinkodaros ir komunikacijos vadovė Ieva Krikštopaitytė.

Elektros tiekėjo „Elektrum Lietuva“ produktų vystymo vadovas Mantas Kavaliauskas sako, kad, kaip ir anksčiau, visi klientai turi galimybę pasikeisti tiekėją ar planą bet kuriuo metu nemokant jokių papildomų mokesčių.

Tačiau, panašu, kad vienašališko sutarties pakeitimo, net jei ir galėtumėte mokėti pigiau, iškart negausite.

„Laisvai leidome savo klientams savarankiškai keisti planą į pastariesiems naudingesnį, labiausiai atitinkantį jų vartojimo įpročius ir poreikius. Tą patį klientai gali daryti ir dabar paskambinę telefonu ar bendrovės savitarnoje.

Pigiausius klientams siūlomus planus visada paprasta rasti bendrovės svetainėje, VERT skaičiuoklėje. Į pagalba pasitelkdami įvairias komunikacijos ir rinkodaros priemones, nuolat atnaujiname pasiūlymus savo klientams, ieškodami paties draugiškiausio kainos pasiūlymo, kuriuo gali pasinaudoti tiek nauji, tiek jau esami klientai“, – komentavo M. Kavaliauskas.

Kviečia kreiptis į VERT, jei tiekėjas nesutinka

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad VERT dar vasario pabaigoje pareikalavo nepriklausomų elektros tiekėjų grąžinti buitiniams vartotojams, mažoms ir labai mažoms įmonėms nuo 2021 metų liepos 15 dienos jų sumokėtas netesybas, tiekėjo keitimo ar sutarties nutraukimo mokesčius.

Pasak VERT, tokį reguliavimą dar iki praėjusių metų birželio numatė į nacionalinę teisę perkeltos Europos Sąjungos direktyvos.

„Todėl VERT laikosi nuomonės, jog elektros tiekėjai neturėjo teisės iš vartotojų reikalauti susimokėti netesybas ir kitus mokesčius, todėl dabar turi prievolę gautas lėšas grąžinti“, – teigiama reguliuotojo pranešime.

VERT tvirtino, kad vartotojai, kurie turi galiojančias elektros tiekimo sutartis ir nori jas nutraukti, gali tai daryti be netesybų ir papildomų mokesčių. Tie, kurie sumokėjo tokius mokesčius, gali reikalauti tiekėjų juos grąžinti.

Tiekėjams atsisakius grąžinti sumokėtus mokesčius, vartotojai kviečiami kreiptis į reguliuotoją.

Pernai balandį Seime priimtos pataisos nuo birželio uždraudė elektros tiekėjams sutartyse su buitiniais vartotojais, mažomis bei labai mažomis įmonėmis numatyti jų nutraukimo, tiekėjo keitimo mokesčius ar netesybas.

Formuojasi aukštesnė elektros energijos kaina

Vidutinė elektros energijos kaina spalio mėnesį buvo 91 eurai už megavatvalandę (MWh) ir, palyginti su rugsėju, didėjo 9 proc., pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Ši kaina pateikiama Lietuvos prekybos zonoje kitos paros prekybos rinkoje (angl. day-ahead): skaičiuojama kaip šioje zonoje susiformavusių valandinių (Lietuvos laiku) elektros energijos kainų aritmetinis vidurkis per atitinkamą laikotarpį.

2024 m. spalį fiksuota beveik 5 proc. didesnė vidutinė elektros energijos kaina nei 2023 m. tą patį mėnesį, kai siekė 87 eurus už MWh.

Palyginti su laikotarpiu prieš elektros energijos kainų krizę 2019‒2021 m., kai spalio mėnesiais vidutinė elektros energijos kaina svyravo apie 64,5 eurus už MWh, šiemet matyti, kad formuojasi apie 41 proc. aukštesnė elektros energijos kaina.

2024 m. rugsėjo mėnesį kainų vidurkis buvo 84 eurai už MWh.

Spalį aukštesnę elektros kainą lėmė besitęsiantys Suomijos atominės elektrinės Olkiluoto 2 remonto darbai dėl neplanuoto gedimo ir kitų gamybos įrenginių neprieinamumas. Taip pat planuoti NordBalt jungties remonto darbai didino poreikį Baltijos šalyse gamintis elektros energiją brangesnėmis iškastinio kuro technologijomis.

Tiesa, vėjuoti orai ir dėl to didėjusi vėjo elektrinių gamyba, gana saulėtas spalis ir saulės elektrinių generacija mažino elektros energijos kainų augimo veiksnių poveikį.