2025 m. tūkstančiai gyventojų turės priimti svarbų sprendimą, kitaip gali likti be elektros

Jie privalės pasirinkti vieną iš kelių nepriklausomų elektros tiekėjų. Jeigu to nepadarys, jiems bus taikomas brangesnis garantinis elektros tiekimas.

Tačiau toks tiekimas garantuojamas tik 6 mėnesius. Vėliau garantinis elektros tiekimas gali būti nutrauktas.

Perėjimas prie nepriklausomo elektros tiekimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) primena, kad elektros rinkos liberalizavimas vyksta įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) teisės aktų reikalavimus.

Nuo 2010 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos elektros rinkos planui, vartotojai elektrą Lietuvoje gali pirkti iš nepriklausomų elektros tiekėjų.

Komerciniai vartotojai elektros energiją iš nepriklausomų tiekėjų privalomai perka nuo 2013-ųjų.

Nuo 2021 m. buitiniai vartotojai palaipsniui privalėjo atsisakyti monopolinių visuomeninio tiekimo paslaugų ir pasirinkti tinkamiausią nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Nuo 2021 m. buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau nei 5 tūkst. kWh elektros per metus, turėjo pirkti elektros energiją iš pasirinkto nepriklausomo tiekėjo.

Vėliau tą patį turėjo padaryti visi, kurie suvartoja daugiau kaip 1 tūkst. kWh. Galiausiai mažiau elektros suvartojantys vartotojai palaipsniui tą darys iki kitų metų gruodžio.

Per ateinančius metus nepriklausomą tiekėją turės pasirinkti visi buitiniai vartotojai, kurie per metus suvartoja iki 1 tūkst. kWh elektros energijos per metus arba maždaug 83 kWh per vieną mėnesį.

VERT duomenimis, iki šiol nepriklausomo elektros tiekėjo nepasirinko daugiau kaip 500 tūkst. vartotojų.

Kaip keisis elektros kaina

Visuomeninio tiekėjo kainą iki šiol nustato VERT. Kaip visuomeninis elektros tiekėjas veikia valstybei didžiąja dalimi priklausanti bendrovė „Ignitis“.

Tačiau ji taip pat veikia ir kaip nepriklausomas tiekėjas. Kitos dvi didžiausios nepriklausomo elektros tiekimo bendrovės yra latvių „Elektrum“ ir estų „Enefit“.

Nepriklausomo elektros tiekimo kainą nustato patys tiekėjai, o ne VERT.

Jeigu iki kitų metų gruodžio vartotojas nepasirinks vieno iš nepriklausomų elektros tiekėjų, jam bus užtikrintas garantinis elektros tiekimas.

Garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,15. Paprastai kalbant, prie biržos kainos pridėjus 15 proc.

Garantinį elektros tiekimą užtikrina Energijos skirstymo operatorius (ESO), kuris priklauso „Ignitis grupei“.

Vartotojui, pasirinkusiam standartinio plano vieno laiko zoną, dabar visuomeninio tiekimo kaina yra 0,197 Eur/kWh, o nuo kitų metų sausio bus 0,205 Eur/kWh.

Tuo metu garantinio tiekimo šį gruodį kaina turint standartinį planą yra 0,22434489 Eur/kWh, kai pasirinkta vieno laiko zona. Taigi garantinio tiekimo elektra yra beveik 0,02 Eur/kWh brangesnė nei visuomeninio tiekimo.

Jeigu toks kainų skirtumas bus ir ateityje 1000 kWh per metus suvartojantis gyventojas, už garantinio tiekimo elektrą sumokės beveik 20 eurų daugiau, nei dabar sumoka už visuomeninį tiekimą (atitinkamai 224 eurai per metus ir 205 eurai per metus).

Tačiau žmonės gali permokėti ir daugiau, jeigu biržoje išsilaikys aukštos elektros kainos, kaip kad jau yra buvę rusams užpuolus Ukrainą.

Nepriklausomo elektros tiekimo kainos skaičiuoklėje, kurią skelbia VERT, dabar pagal pigiausią vienos laiko zonos nepriklausomo elektros tikimo planą už 1000 kWh per metus reikėtų mokėti 213,06 euro.

Kada gali nutraukti elektros tiekimą

ESO primena, kad pagal elektros energetikos įstatymą, garantinio elektros tiekimo paslauga teikiama laikinai – ne ilgiau kaip 6 mėnesius, kaina yra kintanti ir perskaičiuojama kiekvieną mėnesį iš naujo.

Pasak bendrovės, tai lyg „draudimas“, kuris apsaugo vartotoją, kad šis neliktų be elektros energijos, tačiau kartu neatleidžia jo nuo pareigos pasirinkti kitą elektros tiekėją.

Jei per 6 mėnesius vartotojas nepasirenka naujo elektros tiekėjo, garantinio tiekimo paslaugą teikiantis ESO įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą.

Apie elektros energijos tiekimo nutraukimą garantinis elektros energijos tiekėjas įspėja vartotojus ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki nutraukimo dienos.