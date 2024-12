ESO: įsigalioja nauji tarifai, dalis klientų mokės brangiau

Daliai saulės elektrinių savininkų nuo 2025 m. keičiasi pasinaudojimo tinklais tarifai, bet ESO Paslaugų vystymo vadovas Lukas Čibiras rekomenduoja kol kas neskubėti keisti plano ir tokį poreikį įsivertinti pavasarį, kai bus išnaudotos sukauptos kilovatvalandės.

„Valstybinei energetikos tarybai (VERT) nuo 2025 m. sausio nustačius naujus tarifus, daliai klientų atsiskaitymo už pasinaudojimą tinklu kaina nepakito, daliai atpigo, o atsiskaitantiems pagal vadinamąjį trečiąjį planą, procentine energijos dalimi, pabrango. Gruodžio mėnesį klientai gali be ribojimo pakeisti atsiskaitymo būdą, bet turintiems trečiąjį planą dar rekomenduočiau įsivertinti, ar nebūtų geriau palaukti pavasario, kai išnaudosite iki šiol turėtą sukauptą energijos kiekį“, – sako L. Čibiras.

Įprastai atsiskaitymo už naudojimosi tinklais būdą galima keisti ne dažniau nei kas 12 mėnesių, bet mėnesį po naujų tarifų paskelbimo tą galima padaryti neatsižvelgiant į šį ribojimą. Už naudojimosi tinklais paslaugą visuomet yra mokama pagal einamą mėnesį galiojantį atsiskaitymo būdą, o keitimo metu anksčiau sukauptas energijos kiekis niekaip nėra perskaičiuojamas.

„Klientai per šildymo sezoną įprastai suvartoja vasarą į tinklą atiduotą energiją, todėl pavasarį, kai generacija pradeda augti, pasitinka su „tuščiu lapu“, tad pagal trečiąjį planą atsiskaitantys gaminantys vartotojai, išanalizavę saulės elektrinės generacijos bei suvartojimo duomenis, gali paskaičiuoti, kada jiems labiau apsimoka keisti planą – iškart įsigaliojus naujiems tarifams, ar vėliau, kai energijos gamyba pradeda augti, nes kartą per metus planą galimą pakeisti be papildomų sąlygų“, – pastebi L. Čibiras.

Išaugo daugiau kaip trečdaliu

Šiuo metu šalyje gaminančių vartotojų skaičius jau perkopė 120 tūkst., palyginti su 2023 m., per metus gaminančių vartotojų skaičius augo daugiau kaip trečdaliu, nuo 86 tūkst. Vidutiniškai per mėnesį 2024 m. buvo prijungiama apie 3 tūkst. gaminančių vartotojų – kiek gyventojų yra Birštone.

Lapkritį ESO prijungė 1591 naują gaminantį vartotoją, kuris saulės elektrinę įsirengė tame pačiame arba gretimame sklype, iš jų 1486 buitinius ir 105 verslo. Dar 313 gyventojų ir verslų tapo nutolusių saulės parkų klientais.

Per praėjusį mėnesį prijungtų gaminančių vartotojų, saulės elektrines įsirengusių nuosavame sklype, leistina generuoti galia siekia 16,1 megavato (MW), o įrengta – 20 MW. Nutolusių saulės parkų gaminantiems vartotojams priskirta 8,3 MW leistinos generuoti galios. Vidutiniškai vienas namų ūkis įsirengė maždaug 10 kW galios elektrinę, o nutolusiems buities vartotojams vidutiniškai priskirta apie 4 kW galios.

„Buitinių vartotojų segmente tendencijos iš esmės nesikeičia, o verslo klientai yra labai įvairūs ir vidurkiai kiekvieną mėnesį svyruoja, bet iš lėto auga skirtumas tarp įrengtos ir leistinos generuoti galių. Dalimi atvejų tai yra dėl pasiektų pralaidumo ribų, bet, iš kitos pusės, augantis skirtumas taip pat rodo ir efektyvesnį tinklo išnaudojimą“, – pastebi L. Čibiras.

Nuo sausio – nauji tarifai

Metinė visų lapkritį naujai prijungtų gaminančių vartotojų generacija siekia apie 28 GWh, o visi gaminantys vartotojai per mėnesį pagamino 18,8 GWh elektros energijos. Tamsiuoju metų laiku generacija mažėja, pvz., per spalį gaminantys vartotojai į tinklą patiekė 59 GWh elektros energijos, o rugsėjį – 117,9 GWh.

Artėjant tamsiausiam metų periodui, saulės elektrinių įrengimo darbai sulėtėjo, bet nesustojo: per lapkritį ESO iš viso išdavė prisijungimo sąlygas 2604 klientams. Norint tapti gaminančiu vartotoju, reikia pateikti paraiška ESO savitarnos svetainėje.

Primename, kad nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji gaminančių vartotojų atsiskaitymo tarifai: atsiskaitantiems už atgautą energijos kiekį kaina nesikeičia (0,06655 Eur/kWh), atsiskaitantiems už leistiną generuoti elektrinės galią kaina mažėja (nuo dabartinių 4,8884 Eur/kW/mėn., iki 4,7916 Eur/kW/mėn.), o atsiskaitymo būdas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus brangsta (nuo 32 proc. iki 35 proc.).