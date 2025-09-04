Paruoštas Nacionalinio saugumo strategijos projektas: bus stiprinamas pasirengimas valstybės gynybai

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, strategiją nuspręsta atnaujinti, atsižvelgiant į iš esmės pasikeitusią saugumo situaciją, augančius karinius ir hibridinius iššūkius bei būtinybę stiprinti visuotinę gynybą.
„Siekdami tinkamai atremti ateities grėsmes, turime gebėti sujungti ilgalaikius planus su kintančia saugumo aplinka. Nacionalinio saugumo strategija yra gyvas dokumentas, kuris turi būti atnaujinamas priklausomai nuo šalies saugumo situacijos. Todėl atnaujintoje strategijoje siekiame toliaregiškai apsibrėžti šiandienines ir ateities grėsmes bei įtvirtinti bendrą veikimo logiką, siekiant jas užkardyti, apimančią ginkluotos gynybos ir paramos jai stiprinimą, valstybės atsparumo vystymą ir mūsų interesus atitinkančios tarptautinės saugumo sistemos formavimą“, – pranešime cituojamas darbo grupės posėdžiui pirmininkavęs krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa
Kaip praneša ministerija, nuo gegužės vykęs viešųjų konsultacijų dėl strategijos atnaujinimo ciklas įtraukė valstybės institucijų, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, verslo, vietos bendruomenių atstovus.
Konsultacijų metu buvo nagrinėti klausimai, susiję su gynybinių pajėgumų vystymu, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimu, visuotinės gynybos įgyvendinimu, visuomenės įtraukimo ir gynybos pramonės skatinimu.
Tęsiant konsultacijas dėl strategijos, rugsėjo 5 d. organizuojama diskusija su Lietuvos savivaldybių merais.
Nacionalinio saugumo strategija yra pagrindinis dokumentas, nustatantis esminius Lietuvos nacionalinio saugumo interesus ir jiems užtikrinti skirtus nacionalinio saugumo sistemos plėtros, užsienio, gynybos ir vidaus politikos prioritetus. Kaip pažymi KAM, atnaujinamame dokumente ypatingas dėmesys bus skiriamas visapusiškam šalies gynybos stiprinimui, valstybės ir visuomenės atsparumo bei gebėjimo reaguoti į grėsmes didinimui.
Atnaujintos strategijos projektas bus teikiamas Vyriausybei ir svarstomas Valstybės gynimo taryboje. Seimui Nacionalinio saugumo strategiją planuojama pateikti iki rudens sesijos pabaigos.
