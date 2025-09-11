Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Parlamentarai spręs, ar paskirti Norkienę Seimo vicepirmininke

2025-09-11 06:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 06:02

Aušrinė Norkienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Parlamentarai ketvirtadienį ketina apsispręsti, ar paskirti Seimo vicepirmininke Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narę, parlamentarę Aušrinę Norkienę. 

0

Taip pat numatytas balsavimas dėl Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigų. „Nemuno aušros“ frakcija į šį postą deleguoja Seimo valdyboje esantį Raimondą Šukį. 

Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigos atsilaisvino, nes  jas anksčiau užėmęs socialdemokratas Juozas Olekas išrinktas naujuoju parlamento vadovu. 

Pasikeitimai parlamento vadovybėje suplanuoti rugpjūčio mėnesį socialdemokratų pasirašytoje naujoje koalicijos sutartyje su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.

Pagal Seimo statutą, parlamento pirmininkas gali turėti ne daugiau kaip 7 pavaduotojus. 

Šiuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas turi 6 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovai Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė. 

