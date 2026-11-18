„Bendrai turėjome beveik 2 tūkstančius gaisrų jau šiemet. Kalbant apie žuvusius, tai šiemet turime jau 65 žuvusius dėl gaisrų. Pernai tuo pačiu laikotarpiu turėjome 59, tai šiemet turime šešiais žuvusiais daugiau. Tai norime, kad tas skaičius mažėtų. Žinome, kad nepasieksime 0, bet norime jį sumažinti kiek įmanoma“, – trečiadienį Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje pasakojo O. Vladarskis.
Jis priminė, kad lapkričio 16–20 d. šalyje vyksta Saugumo savaitė, kurios tikslas – skatinti gyventojus įsirengti autonominius dūmų detektorius ir mažinti gaisrų riziką.
Pasak Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko, statistika rodo, jog apie 60 proc. šalies gyventojų būstuose turi įsirengę dūmų detektorius.
Anot O. Vladarskio, tedendencijos kartu indikuoja, kad didžioji dalis žuvusiųjų gaisruose nebuvo būstuose įsirengę dūmų detektorių.
„Iš tų žuvusių 98 procentai dūmų detektoriaus neturėjo, tai mes galime dabar tik spėlioti, ar jis būtų išgelbėjęs gyvybę, ar ne, bet statistika rodo, kad, jei nėra detektoriaus, tai turi didelę įtaką žūtims, nes žmogus, pavyzdžiui, naktį miegodamas, jeigu yra gaisras, jį gali pajuti per vėlai, bet, jei yra dūmų detektorius, jis suveikia nedelsiant ir paindikuoja, kad yra gaisras, žmogus atsibunda“, – žurnalistams pasakojo ugniagesių atstovas.
O. Vladarskis priminė, kad svarbu ne tik turėti įrengtą dūmų detektorių, bet ir laiku pakeisti jo baterijas.
„Jei dūmų detektorius ima pypsėti ar pradeda mirksėti raudona lemputė, tai indikuoja, kad baterija baigia galioti ir reikia ją pakeisti“, – komentavo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas.
Ugniagesių duomenimis, dažniausiai gaisrai kyla dėl neatsargaus rūkymo ir netinkamos krosnių priežiūros.
Vyksta pas gyventojus į namus
Lapkričio 16–20 d. vykstančios Saugumo savaitės metu ugniagesiai atlieka prevencinį darbą – vyksta pas gyventojus į namus, konsultuoja žmones ne tik būsto saugumo, autonominių dūmų detektorių pasirinkimo, įrengimo ir priežiūros, saugaus šildymo įrenginių bei elektros prietaisų naudojimo klausimais, bet ir dar neįsigijusiems dūmų detektorių, juos įrengia. Į būstus ugniagesiai užsuks tik gavę gyventojų sutikimą.
Visą šią savaitę pareigūnai kartu su socialiniais darbuotojais taip pat daug dėmesio skiria tiems žmonėms, kurie dėl amžiaus, negalios, socialinių ar kitų aplinkybių negali savarankiškai pasirūpinti savo namų saugumu, taip pat atokiau kaimo vietovėse gyvenantiems, vienišiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat būstams, kuriuose ankstesnių apsilankymų metu nustatyti rizikos veiksniai vis dar nepašalinti.
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