Pasiruoškite – tarnybos eis ir į namus: siunčia žinią

Visą savaitę ugniagesiai gelbėtojai lankys gyventojų namus, konsultuos saugumo klausimais, o trečiadienį kvies apsilankyti gaisrinėse vyksiančioje atvirų durų ir konsultacijų dienoje „Ateik pasitarti“.
Saugumo savaitė prasidės nuo priešgaisrinės ir civilinės saugos žinių patikrinimo – gyventojai kviečiami internetu atlikti specialiai parengtą priešgaisrinės ir civilinės saugos testą.
Dalyviai turės per 72 sekundes atsakyti į klausimus apie saugų elgesį namuose, gyventojų perspėjimo signalus, pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus kilus pavojui.
Anot PAGD, šiuo iššūkiu siekiama priminti, kad nelaimės atveju sprendimus dažnai tenka priimti per kelias akimirkas, todėl svarbu iš anksto žinoti, kaip elgtis.
Nuoroda į testą bus paskelbta departamento interneto svetainėje, LT72.lt svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
Lietuvoje prasideda saugumo savaitė: ugniagesiai gelbėtojai lankys gyventojų namus
Saugumo savaitės metu pareigūnai lankys gyventojų būstus, konsultuos namų saugumo klausimais. Ypatingas dėmesys bus skiriamas žmonėms, kurie dėl amžiaus, negalios, socialinių ar kitų aplinkybių negali savarankiškai pasirūpinti savo namų saugumu, taip pat atokiau kaimo vietovėse gyvenantiems, vienišiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, būstams, kuriuose ankstesnių apsilankymų metu nustatyti rizikos veiksniai dar nepašalinti.
Numatomi ir bendruomenių mokymai, pareigūnų susitikimai su gyventojais viešosiose erdvėse bei įstaigose – bibliotekose, bendruomenių namuose, seniūnijose ir kitose gyventojų susibūrimo vietose.
„Per pastaruosius 15 metų Lietuvoje gaisruose žuvusių žmonių skaičius sumažėjo 70 proc. – nuo 233 žmonių 2010 metais iki 70 žmonių 2025-aisiais. Tai reikšmingas pokytis, prie kurio prisidėjo nuoseklus ir aktyvus mūsų pareigūnų prevencinis darbas“, – sakė PAGD direktorius Renatas Požėla.
„Tačiau kiekviena žūtis gaisre yra skaudi netektis, todėl negalime sustoti. Turime ir toliau ieškoti būdų, kaip pasiekti žmones, kuriems gresia didžiausias pavojus, ir padėti jiems laiku pasirūpinti savo bei artimųjų saugumu. Saugumas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų, tačiau juo rūpintis turime kartu“, – teigė jis.
Trečiadienį, lapkričio 18 dieną, visose šalies priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose, tarnybose ir komandose vyks atvirų durų ir konsultacijų diena „Ateik pasitarti“.
Gyventojai kviečiami apsilankyti gaisrinėse, kur pareigūnai konsultuos būsto saugumo, dūmų detektorių pasirinkimo, įrengimo ir priežiūros, saugaus šildymo įrenginių naudojimo, elgesio kilus gaisrui bei pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms klausimais.
Saugumo savaitės tikslas – skatinti gyventojus įsirengti autonominius dūmų detektorius, mažinti gaisrų riziką ir stiprinti pasirengimą galimoms grėsmėms bei ekstremaliosioms situacijoms.
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