Siaubinga mirtis Vilniaus rajone: kanalizacijos šulinyje rastas vyro lavonas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 11.53 val. pranešta, kad Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Sadūniškių kaime, Sadūniškių gatvėje, kanalizacijos šulinyje, rastas įkritęs žmogus.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, kanalizacijos šulinyje, 2 metrų gylyje gulėjo žmogus be gyvybės ženklų. Panaudojus kopėčias ir virvę, žmogaus kūnas ištrauktas, perduotas medikams, kurie konstatavo vyro mirtį.
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