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Žiežmarių apylinkėse rastos kontrabandinio baliono liekanos: ugniagesiai jų nepasiekė

2026-11-11 17:26 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 17:26
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Kaišiadorių rajone savivaldybės ugniagesiams nepavyko pasiekti medyje įstrigusio kontrabandinio baliono liekanų.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos praktinės civilinės saugos pratybos (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Kaišiadorių rajone savivaldybės ugniagesiams nepavyko pasiekti medyje įstrigusio kontrabandinio baliono liekanų.

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Ugniagesių pagalbos prireikė antradienio vakarą, 17.53 val., Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Martiniškių kaime.

Buvo gautas policijos komisariato pranešimas, kad reikalinga pagalba iškelti iš medžio baliono liekanas.

Buvo pastatytos ištraukiamosios kopėčios, tačiau baliono liekanų pasiekti nepavyko.

„Lapkričio 10 d. 17.31 val. gautas pranešimas, kad Kaišiadorių rajone, Martiniškių kaime, prieš keletą valandų matė galimai kontrabandinį balioną, tačiau krovinio nebuvo. Pareigūnams atvykus nurodytu adresu ant žemės ir ant medžio šakų mėtėsi baliono liekanos. Krovinio nebuvo. Ugniagesių kopėčiomis liekanos nebuvo pasiektos“, – Eltai sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.

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Kaišiadorių tarnyboms ne pirmą kartą tenka vykti į iškvietimus dėl rastų kontrabandinių balionų liekanų.

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Spalį Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Verdinių kaime, cigarečių kontrabandininkų balionas įstrigo medyje, 30 metrų aukštyje. Policija į pagalbą bandė pasitelkti ugniagesius, tačiau jie padėti negalėjo. Medyje buvo pakibę kontrabandinio baliono likučiai.  Iškelti baliono likučių iš tokio aukščio galimybės nebuvo.

ELTA primena, kad antradienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostų veiklą sutrikdė oro balionai.

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