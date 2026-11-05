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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Oro balionais atskraidintas cigaretes rinkęs Varėnos rajono gyventojas bus teisiamas

2026-11-05 09:50 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-05 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

26 metų Varėnos rajono gyventojas bus teisiamas dėl kontrabandos bei neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, veikiant organizuotoje grupėje.

Kontrabandiniai balionai (VSAT nuotr.)

26 metų Varėnos rajono gyventojas bus teisiamas dėl kontrabandos bei neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, veikiant organizuotoje grupėje.

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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis, veikdamas kartu su bendrininkais, perimdavo oro balionais per valstybės sieną iš Baltarusijos į Lietuvą atgabentas baltarusiškomis banderolėmis pažymėtas cigaretes.

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Nustatyta, kad praėjusių metų sausio pabaigoje kaltinamasis perėmė 1 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ bei 2 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“, paženklintų baltarusiškais akcizo ženklais, kurių bendra vertė siekė 13 tūkst. 440 eurų.

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Kaip pranešė prokuratūra, per tyrimą surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Baltarusijoje ir Lietuvoje veikusi organizuota grupė, veikdama pagal nusikalstamos veikos planą, naudojo sistemingam akcizinių prekių gabenimui oro balionus, GPS įrenginius bei mobiliojo ryšio techniką. 

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Kaltinamasis, prisijungęs prie organizuotos grupės, veikdamas pagal priskirtą vaidmenį, perimdavo kontrabanda atgabentas cigaretes, jas slėpdavo, perduodavo kitiems bendrininkams, taip pat slėpdavo nusikalstamai veiklai vykdyti naudojamas priemones.

Druskininkų gyventojui gresia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Ikiteisminį tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmams.

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