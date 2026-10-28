Vilniaus rajone vilkiko puspriekabėje aptikta apie 20 palečių nelegalių alkoholinių gėrimų

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 17.03 val. Vilniaus rajone, Nemėžio miestelyjė, policijos pareigūnai pagal gautą informaciją patikrino vilkiką „Volvo“, kurio puspriekabėje rasta ir paimta apie 20 palečių (tikslus kiekis nustatinėjamas) įvairių alkoholinių gėrimų nepažymėtų Lietuvos Respublikos banderolėmis.
Sulaikyti įtariamieji: vyras (gim. 1990 m.), vyras (gim. 1996 m.) ir vyras (gim. 1974 m.), kurie uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
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