  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje – sukrečiantis vyrų konfliktas per futbolo treniruotę: staiga pasigirdo šūviai

2025-11-27 19:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 19:15

Panevėžio stadione per vaikų futbolo treniruotę nuaidėjo šūviai. Paaiškėjo, kad tokiu būdu santykius aiškinosi keli vyrai.

Policija BNS Foto

2

Dviem iš jų toks nederamas elgesys baigėsi teistumu. Teismas kaltais pripažino Marių ir Žilviną, kurie nuteisti už viešosios tvarkos pažeidimą ir grasinimus nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, o Marius – dar ir už neteisėtą narkotinių medžiagų laikymą.

Stadione nuaidėjo šūviai

Bylos duomenimis, vieną lapkričio popietę Marius ir Žilvinas, veikdami kartu, atėjo į Panevėžio stadioną, kuriame tuo metu treniravosi vaikai ir buvo jų tėvai.

Priėję prie Ričardo, kurį jau anksčiau stebėjo ir tarpusavyje vadino „gaidžiu“, jie, kaip konstatavo teismas, ėmė elgtis agresyviai.

Pasak nukentėjusiojo, viskas prasidėjo nuo įžeidinėjimų: „Išgirdau „nu ką, py**re. Pamačiau artėjančius tris vyrus, tarp jų – Marių ir Žilviną.“

Ričardas pasakojo traukęsis atbulas ir išsitraukęs teisėtai turėtą pistoletą „Makarov“: „Pasakiau jiems, kad esu ginkluotas ir panaudosiu ginklą.“

Patyrė sužalojimų

Nukentėjusysis teisme teigė matęs, kaip Marius artėja prie jo su peiliu rankoje. Jis priėjo maždaug metro atstumu ir užsimojo. Ričardas tada du kartus iššovė į žemę – taikė į kojų sritį, kad, anot jo, sustabdytų puolimą. Po šūvių Marius atšoko atgal ir kažką pasakė Žilvinui.

„Mačiau, kaip Žilvinas iš striukės vidaus traukia daiktą, panašų į pistoletą. Tada šoviau jam į koją“, – aiškino nukentėjusysis.

Ekspertai konstatavo, kad Žilvinui padarytos dvi šautinės žaizdos dešinės čiurnos srityje, jos įvertintos kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.

Po šūvių abu vyrai su trečiu asmeniu spruko iš stadiono ir automobiliu nuvyko į ligoninę. Pabrėžta, kad ikiteisminis tyrimas dėl Ričardo veiksmų buvo nutrauktas pripažinus, jog jis veikė būtinosios ginties sąlygomis.

Kaltinamųjų versija

Marius ir Žilvinas savo kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir grasinimų neigė. Žilvinas teisme aiškino, kad į stadioną atėjo tik pažiūrėti savo vaiko treniruotės ir į jokius konfliktus nesivėlė.

„Ėjome dviese, jokių ginklų neturėjome. Nesupratau, kodėl į mane iš viso pradėjo šaudyti“, – tikino Žilvinas, teigiantis, kad įvykio vietoje net neatpažino Ričardo.

Tačiau trenerių ir stadiono darbuotojų parodymai šią versiją paneigė. Liudytojai matė, kaip trys vyrai ryžtinga eisena nuėjo prie vieno stadione stovinčio vyro, kilo daug triukšmo.

O tada nuaidėjo šūviai ir, anot liudytojų, išsigandę vaikai greitai subėgo į vieną vietą, treniruotė kelioms minutėms buvo nutraukta.

„Iš jų eisenos buvo matyti, kad jie atėjo kažką padaryti“, – liudijo vienas trenerių. Kita liudytoja teigė, kad „visi vaikai išsigando, ne tik vaikai, bet ir suaugusieji“, o vyrai po šūvių skubiai pasitraukė, vienas iš jų šlubavo.

Paskirtos bausmės

Teismas konstatavo, kad Marius ir Žilvinas veikė bendrininkų grupėje, viešoje vietoje demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir realiai grasino nukentėjusiajam nužudymu ar sunkiu sveikatos sutrikdymu.

Marius pripažintas kaltu dėl šių veikų ir jam paskirtas 1 metų 9 mėnesių laisvės apribojimas, taikant intensyvią priežiūrą (įpareigojant naktimis būti namuose, neatlygintinai dirbti visuomenei naudingus darbus, nebendrauti su Ričardu ir 4 mėnesius nevartoti narkotinių bei psichotropinių medžiagų).

Žilvinui už viešosios tvarkos pažeidimą ir grasinimus skirta 1 metų 5 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, taip pat intensyvi priežiūra. Naktį jis privalo būti namuose, taip pat dirbti visuomenei naudingus darbus ir nebendrauti su nukentėjusiuoju.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos dar gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

