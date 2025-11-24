 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus policija ieško šio vyro – priėjo ir be priežasties trenkė į veidą

2025-11-24 15:38
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 15:38

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Vilniaus policija ieško šio vyro – priėjo ir be priežasties trenkė į veidą (nuotr. Policijos)

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

1

Šių metų lapkričio 2 d. apie 23 val. 50 min. Vilniuje, Savičiaus g., prie baro „Garden“, nepažįstamas asmuo, priėjęs prie nukentėjusiojo, be jokios priežasties sudavė į veido sritį, tuo sukeldamas pastarajam fizinį skausmą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo metu gauta asmens, galimai padariusio nusikalstamą veiką, nuotrauka.

 

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Arijumi Šakėnu, tel. +370 700 56271, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

